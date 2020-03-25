14 лет назад Шевченко забил свой последний гол в Серии А (Видео)

Ровно 14 лет назад, 25 марта 2006 года, Андрей Шевченко поразил ворота Фиорентины. Тот гол стал последним для украинского нападающего в Серии А, а Милан выиграл поединок со счетом 3:1. Видео гола (смотреть с 2:00):