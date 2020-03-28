Все голы Шахтера в марте (Видео)

Самыми результативными стали победы над "Днепром-1" (4:1) и "Колосом" (4:3) в чемпионате Украины. Еще дважды "горняки" отличились в выездном поединке Лиги Европы с "Вольфсбургом" (2:1). Традиционно в атаке был эффективен лучший бомбардир "оранжево-черных" Жуниор Мораес, на счету которого 4 мяча. Еще 2 гола записал в свой актив Тайсон, по одному разу забивали Сергей Кривцов, Евгений Коноплянка, Тете и Маркос Антонио. Сайт "Шахтера" предлагает поклонникам футбола вспомнить эти яркие моменты и посмотреть все голы мартовские голы команды в опубликованном видео: