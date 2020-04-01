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Среда, 01.04.2020

Алиев – о Газзаеве, Блохине, Сёмине и Михайличенко (Видео)

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Алиев опубликовал новое видео на YouTube-канал под названием "Кент". "Кенты, запилил новый видос с тренировкой на Гидропарке. Прокачал агента Панкова и комментатора Бебеха. Смотрите видос и сами все поймете кто есть кто в футболе. Как только это наберет 10 тысяч лайков, я сразу выливаю новый дерзкий выпуск на канал с ответами на жесткие вопросы", - подписал видео Алиев.
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