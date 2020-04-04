"Бесстрашные лисы: наша история": фильм о чемпионском сезоне Лестера (Видео)

Спустя почти 4 года после исторической победы Лестера в АПЛ клуб выпустил на своем официальном Youtube-канале фильм, посвященный событиям сезона 2015/16. Чемпионский сезон Лестера стал основой для фильма "Бесстрашные лисы: наша история", который находится в свободном доступе.