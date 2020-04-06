Футбол в стиле сериала "Чернобыль" (Видео)

Беларусь остается последней страной Европы, в которой, несмотря на пандемию коронавируса, проходят матчи футбольного чемпионата. Несмотря на это, сказать, что присутствие коронавируса не чувствуется на трибунах белорусских стадионов, нельзя. Количество зрителей катастрофически падает, а меры безопасности применяются все активнее. "Динамо" Брест выпустило видео в стиле сериала "Чернобыль", в котором показала пугающую сторону белорусского футбола в разгар пандемии.