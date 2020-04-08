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Среда, 08.04.2020

Алиев показал, как сейчас исполняет штрафные (Видео)

В новом видео на You-Tube канале Александр Алиев опубликовал видео со своими штрафными. Бывший футболист повторил 5 своих лучших голов. Александр Алиев также обратился к мэру Киева и президенту УАФ: "Было непросто повторить голы на поле стадиона "Восход". А ведь нашим детям приходится играть в таких условиях. Я в шоке! Так еще и стадион хотят под застройку отдать. Надеюсь, мер Виталий Кличко сдержит слово и защитит стадион "Восход". А президент федерации Андрей Павелко поможет школе с нормальным полем".
sport.ua
Фото: Инстаграм
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Александр Алиев, Футбол, Видео, Новости футбола.
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