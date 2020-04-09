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Четверг, 09.04.2020

На игру Милевского пришли виртуальные фанаты (Видео)

Первый поединок 1/2 финала Кубка Беларуси по футболу между "Динамо-Брест" и солигорским "Шахтером" (2:0) посетили виртуальные болельщики. "ФК "Динамо-Брест" на домашнем матче против солигорского "Шахтера" впервые приветствовал виртуальных зрителей! На одной из трибун ОСК "Брестский" собрались более трех десятков болельщиков из разных стран мира: России, Великобритании, ОАЭ, Узбекистана, Ирана и др. В планах ФК "Динамо-Брест" продолжать реализацию виртуальных билетов и на другие домашние матчи клуба. Старт продажи билетов на игру "Динамо-Брест" — "Ислочь" будет объявлен уже завтра. Часть средств, вырученных от продажи виртуальных билетов, будут направлены на борьбу с коронавирусом в Беларуси", — говорится на официальном сайте "Динамо-Брест". Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 спортивные соревнования приостановлены во многих странах мира.
sport.ua
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