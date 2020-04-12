Лучшие голы динамовцев со штрафных (Видео)

Среди каждого поколения игроков киевского "Динамо" были мастерские исполнители стандартов. Кто-то пробивал на силу, кто-то искусно обманывал голкипера и стенку. В результате — памятные для болельщиков мячи в воротах соперников.