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Среда, 22.04.2020

Лучше, чем у Динамо и Шахтера: новая академия Руха (Видео)

Президент Руха Григорий Козловский презентовал футбольную академию львовского клуба. В данный момент идет строительство базы представителя Первой лиги. Ранее Козловский сообщил, что на базе Руха будет десять полей (два искусственных уже готовы), бассейн, тренажерные залы, СПА. Президент львовского клуба надеется, что до конца следующего года строительство будет завершено. Отметим, что в случае выхода в Favbet Лигу Рух планирует проводить домашние матчи на Арене Львов. Также клуб рассматривает варианты со стадионами Украина и СКИФ. Рух лидирует в Первой лиге после 19 туров, опережая Волынь на одно очко. Весенняя часть чемпионата пока не была возобновлена из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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