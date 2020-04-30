Шахтер - Динамо (Брест): обзор матча

Бресткое "Динамо" близко к тому, чтобы пополнить свой музей очередным трофеем. В прошлом сезоне команда стала чемпионом Беларуси, этот год начала с победы в матче за Суперкубок страны, а в среду завоевала право сыграть в финале Кубка Беларуси. В ответном полуфинальном матче подопечные Сергея Ковальчука уступили в Солигорске "Шахтеру" (2:4), однако за счет большего числа мячей, забитых на поле соперника вышли в следующий раунд турнира. Футбол. Кубок Беларуси Полуфинал, ответный матч "Шахтер" (Солигорск) - "Динамо" (Брест) - 4:2 (0:2) Первый матч - 0:2 Голы: Савицкий, 19 (0:1), Гордейчук, 38 (0:2). Иванович, 58 (1:2). Лисакович, 60 (2:2), Лисакович, 66-пен. (3:2), Подстрелов, 74 (4:2).