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Суббота, 13.06.2020

Реал показал, как проходит реконструкция "Сантьяго Бернабеу" (Видео)

Мадридский "Реал", пользуясь паузой в сезоне, которая была вызвана пандемией коронавируса, ускоренными темпами проводит реконструкцию своего легендарного стадиона - "Сантьяго Бернабеу". В YouTube "Реал" опубликовал ролик с эксклюзивными кадрами того, как проходит реконструкция арены. В ходе реконструкции, в частности, планируется установить на стадионе видеоэкран, который может вращаться на 360 градусов, и выдвижную крышу. Возле стадиона появятся новая пешеходная зона и парковка. Завершить реконструкцию планируется в октябре 2020 года. "Сантьяго Бернабеу" был построен в 1947 году. Ранее арена реконструировалась уже дважды - 1982 году и 2001-м. Отметим, что после возобновления сезона домашние матчи в чемпионате "Реал" будет проводить на стадионе имени Альфредо ди Стефано, который расположен в тренировочном центре "сливочных".
УНИАН
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