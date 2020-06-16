Артета: Гвардиола повлиял даже на мою личную жизнь (Видео)

В среду, 17 июня, состоится поединок 28-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Сити» примет «Арсенал». Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад». Наконец-то, футбол возвращается в Англию. АПЛ последней из топ-чемпионатов возобновляется после пандемии коронавируса. В первый же день рестарта любителям футбола предстоит увидеть отличное противостояние «Манчестер Сити» и «Арсенала». В турнирной ситуации эти команды находятся в разном положении и преследуют другие задачи. Но интересна эта встреча тренерской дуэлью. Хосеп Гвардиола против своего бывшего ассистента Микеля Артеты. Ученик против учителя. Это всегда интригует. Вашему вниманию видео пресс-конференции Микеля Артеты перед грядущим матчем.