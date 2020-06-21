Попытка автогола - в обзоре матча Торино - Парма (Видео)

В поединке 25-го тура Серии А Торино сыграл вничью с Пармой со счетом 1:1. Туринский клуб вышел вперед на 15-й минуте матча благодаря голу защитника Николя Нкулу, но "крестоносцы" сравняли счет в середине первого тайма усилиями Юрая Куцки. Торино - Парма 1:1 Голы: Нкулу, 15 – Куцка, 31