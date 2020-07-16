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Четверг, 16.07.2020

Рух разгромил Черкащину 4:0 (Видео голов)

Один из претендентов на выход в УПЛ, львовский "Рух", получил долгожданную победу после рестарта Первой лиги. Таким образом "Рух" вернулся в гонку после нескольких невнятных матчей с ничьими и поражением. Сейчас у команды Ивана Федыка 44 пункта, она занимает 6 позицию (для выхода в УПЛ надо быть в тройке), однако от лидера отстает на 6 очков и, в отличие от соперников, у нее есть игра в запасе. Черкащина же остается на последней, 16-й позиции в турнирной таблице всего с 6 очками да еще и выделяется антирекордом, самым большим количеством в Первой лиге пропущенных голов, их у "салатовых" аж 53.
ua-football.com
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