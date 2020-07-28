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Вторник, 28.07.2020

Динамо может купить игрока Галатасарая за 8 млн евро (Видео)

Бразильский защитник «Галатасарая» Маркао Тейшейра может стать игроком киевского «Динамо». Напомним, турецкий клуб готов продать своего защитника в «Динамо» за 8 млн евро. Но пока переговоры по данному трансферу отложены, в связи с выяснениями, продолжит ли работу Мирча Луческу, который хотел видеть игрока в составе своей команды. 24-летний бразильский центрбек подписал контракт с «Галатасараем» в январе 2019 года, перейдя за 4 млн евро. Выступал в бразильских клубах «Аваи», «Атлетико Паранаэнсе», «Гуаратингета», «Ферровиария» и «Атлетико Гойяненсе». В сезоне 2017/18 играл в Португалии за «Риу Аве», а затем за «Шавеш». В «Галатасарае» за полтора года провел 58 матчей во всех турнирах, без забитых голов.
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ФК Галатасарай, Футбол, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Маркао.
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