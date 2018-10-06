Драка фанатов на взвешивании Нурмагомедов - Макгрегор (Видео)

На взвешивании перед боем чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона UFC в двух весах Конора Макгрегора, произошла драка фанатов.