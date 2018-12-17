WWFC 13: Роман Долидзе - Михал Пастернак (Видео боя)

15 декабря, в Киеве прошел турнир по смешанным единоборствам WWFC 13. Всего состоялось десять поединков, посмотреть на которые пришли несколько тысяч зрителей, заполнивших трибуны Дворца Спорта. Среди приглашенных гостей были, как и фанаты ММА, так и селебритиз. В титульном бою уроженец Батуми, а ныне одессит Роман Долидзе, защитил свой чемпионский пояс. Боец в ярком поединке отправил в нокаут претендента из Польши Михала Пастернака. Несмотря на то, что Роман Долидзе опытный боец, поединок проходил в основном не в партере, а в стойке. Поначалу это было на руку поляку, но со временем он начал сдавать позиции, а в третьем раунде не успел среагировать на зрелищный удар Романа с разворота. Как итог, Долидзе блестяще защитил титул и продлил свою победную серию в ММА до шести боев.