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Понедельник, 17.12.2018

WWFC 13: Роман Долидзе - Михал Пастернак (Видео боя)

15 декабря, в Киеве прошел турнир по смешанным единоборствам WWFC 13. Всего состоялось десять поединков, посмотреть на которые пришли несколько тысяч зрителей, заполнивших трибуны Дворца Спорта. Среди приглашенных гостей были, как и фанаты ММА, так и селебритиз. В титульном бою уроженец Батуми, а ныне одессит Роман Долидзе, защитил свой чемпионский пояс. Боец в ярком поединке отправил в нокаут претендента из Польши Михала Пастернака. Несмотря на то, что Роман Долидзе опытный боец, поединок проходил в основном не в партере, а в стойке. Поначалу это было на руку поляку, но со временем он начал сдавать позиции, а в третьем раунде не успел среагировать на зрелищный удар Романа с разворота. Как итог, Долидзе блестяще защитил титул и продлил свою победную серию в ММА до шести боев.
Телеграф Спорт
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MMA, WWFC, Роман Долидзе, WWFC 13.
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