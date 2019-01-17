Лучшие нокауты за всю историю UFC (Видео)

Официальный YouTube-канал UFC выложил видео с топ-5 лучших нокаутов в истории промоушена. В топ попали эпатажный Конор Макгрегор, Андерсон Силва, Эдсон Барбоза и другие.