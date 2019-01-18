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Пятница, 18.01.2019

Сехудо принес резиновую змею на дуэль взглядов с Диллашоу (Видео)

Американский боец Генри Сехудо поиздевался над змеей в пресс-конференц зале перед боем с Ти Джей Диллашоу. Сехудо с криком ударил змею головой об пол, выбросил ее в зал и отправился на дуэль взглядов с оппонентом. К счастью, змея оказалась резиновой, и ни одно живое существо не пострадало. Главным событием боя, может стать закрытие дивизиона наилегчайшего веса. В случае победы Диллашоу, UFC расформируют один из самых скучных дивизионов промоута, ведь за всю его историю в нем было всего два чемпиона. Бой между Сехуда и Диллашоу состоится в воскресенье, 20-го января в Бруклине.
isport.ua
Фото: Твиттер ufc
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