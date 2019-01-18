UFC представила новый чемпионский пояс (Видео)

Организация UFC представила новый чемпионский пояс, который теперь будет вручаться чемпионам. Первым обладателем пояса станет победитель поединка между Генри Сехудо и Ти Джеем Диллашоу. Стоит отметить, что теперь чемпион будет владеть только одним поясом, тогда как раньше новые пояса вручались за каждую успешную защиту титула.