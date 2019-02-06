Сноуборд. Историческое выступление украинки Данчи на чемпионате мира (Видео)

Украинка Аннамари Данча вошла в историю украинского сноуборда. За все годы независимости она первая медалистка чемпионата мира. В параллельном слаломе Данча завоевала "серебро". "Я благодарна себе в первую очередь за внутреннюю работу над собой, за упрямство и настойчивость в тренировках, за веру в себя, за высокий анализ, который провожу в последнее время, за развитие, которое, видимо, приходит с возрастом. Благодарна Богу за то, что слышит мои молитвы, за удачу, которая сегодня была на моей стороне, за жизнь, которую я проживаю ", – написала в соцсетях Данча.