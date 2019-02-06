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Среда, 06.02.2019

Сноуборд. Историческое выступление украинки Данчи на чемпионате мира (Видео)

Украинка Аннамари Данча вошла в историю украинского сноуборда. За все годы независимости она первая медалистка чемпионата мира. В параллельном слаломе Данча завоевала "серебро". "Я благодарна себе в первую очередь за внутреннюю работу над собой, за упрямство и настойчивость в тренировках, за веру в себя, за высокий анализ, который провожу в последнее время, за развитие, которое, видимо, приходит с возрастом. Благодарна Богу за то, что слышит мои молитвы, за удачу, которая сегодня была на моей стороне, за жизнь, которую я проживаю ", – написала в соцсетях Данча.
isport.ua
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20:22 Сегодня Телеграф
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