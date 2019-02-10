Футзал. Евро-2019: проморолик матча Украина - Португалия

Предлагаем вашему вниманию 30-секундный промо-ролик поединка 1/2 финала Евро-2019 между сборной Украины и хозяином Финала Четырех - Португалией. 15 февраля начиная с 23:40 в прямом эфире встреча будет транслировать телеканал «XSPORT».