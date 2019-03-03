Скачать
Воскресенье, 03.03.2019

Тайрон Вудли - Камару Усман. Видео чемпионского боя на UFC 235

Нигерийский боец Камару Усман одержал победу над Тайроном Вудли и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Весь поединок прошёл при преимуществе Камару Усмана — он доминировал на протяжении всего поединка, был близок к тому, чтобы нокаутировать Тайрона Вудли, но тот выстоял. Однако судейское решение было принято именно в пользу Усмана, доминировавшего в поединке.
championat.com
Фото: Твиттер UFC
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Видео, MMA, UFC, Новости ММА, Тайрон Вудли, UFC 235, Тайрон Вудли - Камару Усман, Камару Усман.
11:25 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь