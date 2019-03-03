Тайрон Вудли - Камару Усман. Видео чемпионского боя на UFC 235

Нигерийский боец Камару Усман одержал победу над Тайроном Вудли и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Весь поединок прошёл при преимуществе Камару Усмана — он доминировал на протяжении всего поединка, был близок к тому, чтобы нокаутировать Тайрона Вудли, но тот выстоял. Однако судейское решение было принято именно в пользу Усмана, доминировавшего в поединке.