Хоккей: Ледяные Волки - Днепр - 1:7 (Видео)

Прошли первые матчи 1/4 финала плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в рамках которых "Днепр" на классе и без проблем разгромил в столице "Ледяных Волков". "Ледяные Волки" – "Днепр" 1:7 (0:3, 1:1, 0:3) Стадия плей-офф открылась противостоянием шестой и третьей команд "регулярки": "Ледяные Волки" на своей арене принимали херсонский "Днепр". Гости не стали оттягивать вопросы о победителе матча на потом, и сразу принялись за дело. Никита Коваленко, Евгений Зык и Дмитрий Пугачёв организовали комфортное преимущество для своего клуба – 3:0. Во второй 20-минутке команды обменялись шайбами: Алексей Овчинников забил у "волков", а Иван Золотухин у гостей. Херсонцы добили противника в заключительном игровом отрезке. Андрей Жвачкин и дважды Дмитрий Пугачёв (хет-трик в поединке) пробили кипера хозяев и установили окончательный счёт 7:1 в пользу "Днепра". Теперь "щуки" отправляются в Херсон, где с большой долей вероятности оформят выход в полуфинал чемпионата с первой попытки.