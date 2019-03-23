Российская лыжница во время гонки ударила палкой шведку (Видео)

Российская лыжница Юлия Белорукова умышленно ударила палкой шведку Фриду Карлссон во время четвертьфинала спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке. Удар был нанесен грубо и преднамеренно. Эпизод попал на камеры телетрансляции, и судьи приняли решение о снятии россиянки с соревнований. Хотя 24-летняя спортсменка из России заняла последнее шестое место в пятом заезде 1/4 финала, потом ее дисквалифицировали за недостойное поведение. Победу в финале одержала шведка Стина Нильссон. Второе и третье место заняли ее соотечественницы Майя Дальквист и Юнна Сундлинг.