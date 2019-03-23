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Воскресенье, 24.03.2019

Российская лыжница во время гонки ударила палкой шведку (Видео)

Российская лыжница Юлия Белорукова умышленно ударила палкой шведку Фриду Карлссон во время четвертьфинала спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке. Удар был нанесен грубо и преднамеренно. Эпизод попал на камеры телетрансляции, и судьи приняли решение о снятии россиянки с соревнований. Хотя 24-летняя спортсменка из России заняла последнее шестое место в пятом заезде 1/4 финала, потом ее дисквалифицировали за недостойное поведение. Победу в финале одержала шведка Стина Нильссон. Второе и третье место заняли ее соотечественницы Майя Дальквист и Юнна Сундлинг.
sport.ua
Фото: Скриншот
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Видео, Лыжи, Лыжный спорт, Юлия Белорукова.
14:42 Сб, 23 Март 2019 Телеграф
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