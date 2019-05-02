ММА Alash Pride. Украинский боец Сафронов проиграл нокаутом (Видео)

В Алматы (Казахстан) прошел вечер ММА Alash Pride. Украинец Анатолий Сафронов проиграл нокаутом бойцу из Киргизии Данияру Бабакулова. Для нашего бойца это уже 22 поражение на профессиональном уровне.