Бех-Романчук: Хотелось большего, но медаль - есть медаль (Видео)

Бронзовый призер Европейских игр в прыжках в длину Марина Бех-Романчук после официального награждения в интервью XSPORT призналась, что рассчитывала на более высокий результат в индивидуальных соревнованиях, а также поделилась мнением касательно нового формата проведения турнира.