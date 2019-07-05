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Пятница, 05.07.2019

UFC 239: дуэли взглядов после пресс-конференции (Видео)

В четверг в Лас-Вегасе состоялась встреча бойцов турнира UFC 239 с журналистами, в рамках которой состоялась традиционная церемония дуэлей взглядов. В главном бою чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс встретится с Тиаго Сантосом. Чемпионка двух дивизионов Аманда Нуньес проведет бой с экс-чемпионкой Холли Холм. Непобежденный боец Бен Аскрен проведет второй бой в UFC, где его соперником станет Хорхе Масвидал. Также на турнире состоится дебют Люка Рокхолда в полутяжелой весовой категории. Его соперником будет Ян Блахович. &nbsp;
allboxing.ru
Фото: Скриншот
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Видео, MMA, Смешанные единоборства, UFC, UFC 239.
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