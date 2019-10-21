"Бронзовое" выступление Назаровой и Никитиной в Минске (Видео)

Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин завоевали “бронзу” международного турнира Minsk-Arena Ice Star, который проходил в Минске (Беларусь). Об этом сообщает НОК Украины в Facebook. “Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин завоевали “бронзу” международного турнира Minsk-Arena Ice Star в столице Беларуси. Отметим, что для воспитанников харьковской школы танцев на льду и непосредственно Галины Чуриловой это уже третья в сезоне награда на соревнованиях серии ISU Challenger Series”, - говорится в сообщении. Итоговый результат украинского дуэта составил 178,62 балла. Первое место занял дуэт из Испании — 193,47 балла, второе — дуэт из Польши (185,48 балла).