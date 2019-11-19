Сумасшедший украинский футзал: дубль на последних секундах матча (Видео)

В матче восьмого тура Экстра-Лиги FavBet по футзалу «Ураган» на выезде обыграл «Кардинал-Ровно» (1:2). Гостям удалось вырвать победу на последней минуте матча. Артем Фаренюку понадобилось всего 9 секунд, чтобы оформить дубль. После финального свистка на поле началось настоящее безумие.