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Понедельник, 23.12.2019

Рико Верховен - Бадр Хари: видео драматичного боя

В Арнеме (Нидерланды) завершился самый крупный турнир Glory 2019 года — Glory Collision 2, главным событием которого стал реванш Рико Верховена и Бадра Хари. Верховен победил в третьем раунде техническим нокаутом из-за травмы ноги, которую получил Хари.
allboxing.ru
Фото: Твиттер
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Видео, Рико Верховен, Glory Collision 2, Бадр Хари, Рико Верховен - Бадр Хари.
11:28 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф
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