Рико Верховен - Бадр Хари: видео драматичного боя

В Арнеме (Нидерланды) завершился самый крупный турнир Glory 2019 года — Glory Collision 2, главным событием которого стал реванш Рико Верховена и Бадра Хари. Верховен победил в третьем раунде техническим нокаутом из-за травмы ноги, которую получил Хари.