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Суббота, 25.01.2020

Хоккейный тренер в России бил детей клюшкой по голове (Видео)

Российскими журналистами обнародовано шокирующее видео из Балашихи, главной фигурой которого является Игорь Николаев, тренер команды "Авангард" 2010 года рождения. Наставник во время тренировки бил детей по голове клюшкой. Также он хватал игрока и бросал его на лед.
sport.ua
Фото: Скриншот
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