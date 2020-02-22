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Суббота, 22.02.2020

В НХЛ хоккеист в драке уложил на лед соперника, который на 30 см выше него (Видео)

Конфликт возник между 32-х летним «малышом» Натаном Гербе из команды Коламбус (рост – всего 163 см) и 23-х летним «великаном» Трэвисом Сэнхаймом из «Филадельфии» (рост – 193 см). Причем перед этим Гербе провел мощный силовой прием против капитана и лидера атак «Флайерз» Клода Жиру, за которого попытался заступиться защитник Сэнхайм. Однако центрфорвард хозяев не смутился, вступил в бой и таки завалил игрока гостей!
УХЛ
Фото: Твиттер
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НХЛ, Драка, Хоккей, Новости спорта, Коламбус.
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