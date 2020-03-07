Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон: полное видео пресс-конференции перед боем

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов встретился с Тони Фергюсоном на пресс-конференции перед турниром UFC 249. Тони прибыл с поясом временного чемпиона UFC, что не понравилось Хабибу Нурмагомедову в момент дуэли взглядов. Тони дал понять, что смотрит видео из зала АКА, где тренируется Хабиб, и упрекнул Хабиба в том, что тот на тренировках борется со школьником, который выступает на соревнованиях по борьбе на уровне штата. Он так же припомнил Хабибу историю, когда Хабиб снимал на видео отжимания за деньги бомжа в одном из городов США.