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Пятница, 03.04.2020

Красивое видео об итогах сезона в биатлоне

В Международном союзе биатлонистов опубликовали видео, подводящее итоги прошедшего сезона, в котором запечатлены самые красивые и эмоциональные моменты с участием биатлонистов. «Биатлон в чистом виде: медленные движения, детали, слёзы и улыбки, потому что разочарование и радость так же близки, как выстрел на краю цели. Пусть музыка поведёт вас через эмоции, которые могут дать вам лучшие кадры сезона Кубка мира IBU сезона-2019/2020», — гласит подпись под видео. Права на видео принадлежат International Biathlon Union. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте IBU TV. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» среди женщин стала итальянка Доротея Вирер, второй стала представительница Норвегии Тириль Экхофф, а на третьей строчке расположилась немка Денизе Херрман. У мужчин обладателем трофея стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, вторую и третью строчку заняли французы Мартен Фуркад и Фийон Майе. Напомним, сезон-2019/2020 пришлось завершить досрочно из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, из-за которой во всём мире массово перенесли и отменили спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). Коронавирус распространился на 204 страны, число заболевших составляет 1 001 079 человек, умерших – 51 385 человек.
championat.com
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