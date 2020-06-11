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Четверг, 11.06.2020

Месси, Серхио Рамос, Шакил О’Нил и другие сняись в новом клипе Энрике Иглесиаса (Видео)

Кумир всех девушек из начала нулевых – Энрике Иглесиас – переживает второй пик в карьере. Испанец записывает композиции с известными исполнителями и песни разлетаются как горячие пирожки. Новый хит – трек Fútbol y Rumba в сотрудничестве с пуэрториканцем Эммануэлем Газми Сантьяго или просто Anuel AA. Жизнерадостный клип о футболе и румбе (как неожиданно) наполнен кучей отсылок. В камео появляются звезды "Реала" и "Барселоны" Серхио Рамос, Луис Суарес и Лео Месси, легенда НБА Шакил О’Нил, а также множество музыкальных знаменитостей, среди которых оказалась и украинская певица Василина Зозуля (на отрезке 1,27-1,47). Всего за несколько дней клип перемахнул планку в 100 миллионов просмотров и собрал кучу восторженных отзывов. Получилось действительно очень задорно.
ua-football.com
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