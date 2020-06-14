UFC on ESPN 10: обзор боев (Видео)

Краткий обзор турнира UFC on ESPN 10, в рамках которого состоялся дебют Марии Агаповой (Казахстан). в главном поединке турнира сошлись Синтия Кальвильо и Джессика Ай. Кроме того, на этом турнире грузинский боец легчайшего веса Мераб Двалишвили установил рекорд по тейкдаунам в своем дивизионе.