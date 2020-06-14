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Воскресенье, 14.06.2020

UFC on ESPN 10: обзор боев (Видео)

Краткий обзор турнира UFC on ESPN 10, в рамках которого состоялся дебют Марии Агаповой (Казахстан). в главном поединке турнира сошлись Синтия Кальвильо и Джессика Ай. Кроме того, на этом турнире грузинский боец легчайшего веса Мераб Двалишвили установил рекорд по тейкдаунам в своем дивизионе. &nbsp;
allboxing.ru
Фото: Твиттер
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