Порье - Хукер и другие: обзор боев на UFC Vegas 4 (Видео)

Результаты и краткий обзор турнира UFC Vegas 4. Главным событием турнира стал бой между Дастином Порье и Дэном Хукером. Со-главным событием стал бой Майка Перри против Микки Галла.