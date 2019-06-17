Как Свитолина проиграла Гаспарян в Бирмингеме (Видео)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) в первом круге травяного турнира серии Премьер в Бирмингеме в трех сетах уступила Маргарите Гаспарян из России (№62 WTA).