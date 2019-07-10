Свитолина - Мухова: лучшие моменты матча (Видео)

9 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) с результатом 7:5, 6:4 победила Каролину Мухову из Чехии (68) в 1/4 финала Уимблдонского теннисного турнира с призовым фондом 15 млн 477 тыс. фунтов. В 1/2-й Уимблдона-2019 соперницей Элины Свитолиной станет экс-первая "ракетка" мира румынская теннисистка Симона Халеп (№7 WTA).