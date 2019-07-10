Скачать
Среда, 10.07.2019

Свитолина - Мухова: лучшие моменты матча (Видео)

9 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) с результатом 7:5, 6:4 победила Каролину Мухову из Чехии (68) в 1/4 финала Уимблдонского теннисного турнира с призовым фондом 15 млн 477 тыс. фунтов. В 1/2-й Уимблдона-2019 соперницей Элины Свитолиной станет экс-первая "ракетка" мира румынская теннисистка Симона Халеп (№7 WTA).
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Уимблдон, АТР, Элина Свитолина, Теннис.
10:16 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь