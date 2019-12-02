Лучшие розыгрыши в WTA-туре за 2019 год (Видео)

Женская теннисная ассоциация опубликовала нарезку лучших розыгрышей завершающего сезона. В подборку не попали матчи с участием украинок, но некоторые моменты действительно феноменальные.