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Четверг, 16.04.2020

Мультфильм о борьбе с коронавирусом от Ястремской (Видео)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская представила короткий мультфильм, в котором призвала украинцев беречь себя во время пандемии коронавируса и придерживаться рекомендаций врачей и ограничений. Мультфильм появился на YouTube-канале теннисистки под названием "Даяна Ястремська проти COVID-19 (Благодійний фонд #Дія)". "Даяна Ястремская и ее благотворительный фонд призывают всех быть внимательными и аккуратными. Оставайтесь здоровыми", - говорится в подписи к видео. Как сообщалось, вторая "ракетка" Украины Даяна Ястремская совместно с народным депутатом Александром Горенюком организовала доставку продуктовых наборов для жителей Одессы, которые нуждаются в поддержке во время карантина из-за пандемии коронавируса - людям преклонного возраста, людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям. Помогают им волонтеры. "Присоединяйтесь. Нам все еще очень нужны волонтеры", - отметила Ястремская в соцсети.
Укринформ
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Фильм, Теннис, Карантин, Коронавирус, Даяна Ястремская.
09:44 Сегодня Телеграф
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