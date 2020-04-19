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Воскресенье, 19.04.2020

Свитолина - о жизни на карантине (Видео)

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась своим мнением о том, когда могут возобновиться теннисные турниры после пандемии коронавируса, сообщает YouTube-канал "Большой теннис Украины". "Возможно, еще сыграем в теннис в этом году, но после сентября. Я так думаю. Потому что все страны делают по-разному свой карантин, поэтому все затянется на очень долгое время. К октябрю, может. Китай уже более-менее пришел в себя, может нам там предложат сыграть. Но не знаю, хочу ли я туда ехать в ближайшие два года. Я не думаю, что Итоговый турнир вообще состоится в этом году, так как не сыграли несколько месяцев. Непонятно, кто и как квалифицируется", - сказала Свитолина.
Укринформ
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Элина Свитолина, Теннис, Видео, Новости тенниса.
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