КНДР номер 2: как Украине выиграть от внезапной смены власти в Туркменистане

Президент Туркменистана не хочет повторить судьбу Нурсултана Назарбаева или Муаммара Каддафи

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 11 февраля 2022 года на заседании верхней палаты парламента Халк Маслахаты (Народный совет) совершенно неожиданно объявил о своем решении уйти в отставку и дать дорогу молодым. Досрочные президентские выборы запланированы на 12 марта. До окончания каденции Бердымухамедова оставалось два года. Он не собирается уходить из политики и сохранит за собой пост председателя Халк Маслахаты. Слухи об ухудшении состояния здоровья 64-летнего президента ходят давно. Периодически, он исчезает из медиапространства, отказывается общаться с журналистами, когда отдыхает.

Все же, у Бердымухамедова могли найтись иные причины отдать власть кому-то другому. Социально-экономическая ситуация в Туркменистане становится все хуже и хуже. Население постсоветской республики все чаще выражает недовольство действующей властью, несмотря на угрозу оказаться за решеткой. "Телеграф" разбирался, что стоит за неожиданным решением Бердымухамедова и как могут развиваться события в Туркменистане в обозримом будущем.

Какой смысл в отставке Бердымухамедова?

Бердымухамедов будет играть роль "серого кардинала" и влиять на принятие решений своего окружения, которое останется при власти. В чем-то туркменский лидер позаимствовал опыт бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который в 2019 году оставил президентский пост по своей воле и оставался на должности председателя Совета безопасности Казахстана вплоть до политического кризиса в январе 2022 года в условиях недовольства общества ростом цен на сжиженный газ, ухудшающейся социально-экономической ситуацией, повальной коррупцией. Положение дел в Туркменистане не лучше и своим решением Бердымухамедов хочет отвлечь туркменов от насущных проблем, с которыми не в состоянии справиться.

Большая часть туркменского общества сводит концы с концами и денег не хватает даже на еду. Средняя зарплата в стране составляет 100-150 долларов, а по неофициальным данным – 80-85 долларов (в Казахстане порядка 600 долларов). Значительная часть туркменов пользуется продовольственными карточками и стоит в длинных очередях в государственные магазины, где продают уцененные товары. Ситуацию в стране усугубляет прошлогодний неурожай пшеницы. Жителям сельской местности приходиться печь хлеб из сорго, которое используется как корм для скота.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов читает рэп с внуком

К 2020 году уровень безработицы в Туркменистане вырос до 60%. Значительная часть трудоспособного населения даже не может выехать на заработки заграницу. Загранпаспорт могут получить только граждане старше 40 лет. Даже те, кто в праве выехать из страны, должны получить специальную выездную визу. В последние годы из Туркменистана нелегально бежали свыше 2 млн человек.

Курорт Аваза

Пока население голодает, власть создает видимость благополучия в стране. Пустующие фешенебельные белые здания на центральных улицах Ашхабада, новый столичный аэропорт, курорт Аваза на берегу Каспийского моря обошлись бюджету в десятки миллиардов долларов, но данные расходы оказались экономически не обоснованными. Авазу ежегодно посещают всего лишь 4 тыс. отдыхающих, а новый аэропорт используется нечасто. Туркменистан остается одной из самых закрытых стран в мире и получить въездную визу непросто. Каждого иностранца, который посещает страну, сопровождает сотрудник спецслужб.

Аэропорт Ашхабада

Туркменистан – одно из самых коррумпированных государств в мире и уступает лишь Северной Корее. Согласно индексу восприимчивости к коррупции Transparency International, в 2021 году Туркменистан опустился со 165 до 169 место. Это приблизительно уровень стран Черной Африки вроде Конго или Бурунди. Самые жирные госзаказы получают люди президента. Например, в 2019 году контракт на строительство автотрассы Ашхабат-Туркменабат получила компания "Нусай Ёллары" ныне покойного Аннаназара Реджепова – мужа сестры Бердымухамедова. В 2021 году контракт на поставку продовольствия на 25,7 млн долларов получила британская компания Greatcom Trade LLP, которую контролирует через офшорные фирмы племянник президента Хаджимурат Реджепов. Предположительно, часть этих денег была потрачена им на строительство фешенебельного особняка.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отдыхает с внуками на курорте Аваза

Пока власть кормит туркменских граждан отговорками о том, что причиной кризиса являются последствия пандемии коронавируса, до 80% денег от продаж туркменского газа в Китай оседает в различных фондах, контролируемых госкомпанией "Туркменгаз", в то время как в бюджет попадают всего 20% выручки. В 2020 году Туркменистан поставил 300 млрд кубометров природного газа в Поднебесную по цене 227 долларов за тысячу кубометров.

Недовольство туркменских граждан вызывают необоснованные здравым смыслом решения и ограничения. Например, женщинам запрещено красить ногти и волосы (в светлый цвет). Существует запрет на использование автомобилей темного цвета. От владельцев таких машин требуют перекрасить их в белый цвет. Бердымухаммедов считает черный цветом траура и по его мнению все вокруг должны радоваться жизни. Если в машине есть хоть одна черная деталь, то ее не ставят на учет. С 2020 года туркменов обязали вместе с покупкой продуктов в государственных магазинах приобретать портрет Бердымухамедова. Отказ карается тюремным сроком. В Туркменистане существует культ личности Бердымухамедова, который провозгласил себя Аркадагом – покровителем туркмен.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов участвует в ралли

Циничное отношение к своим гражданам проявилось в условиях пандемии коронавируса. В 2020 году Бердымухамедов издал указ о том, что в стране нет коронавируса и распорядился сажать в тюрьму всех, кто с этим не согласен. В результате, к концу 2021 года в Туркменистане наблюдался один из самых высоких уровней смертности от COVID-19. В одном городе Сакарчаге каждый день умирало по 10-15 человек. В Марыйской области пришлось ввести жесткий карантин и отменить транспортное сообщение между населенными пунктами. Власть не оказала своевременную помощь жителям Железнодорожного района в городе Туркменабат на востоке страны, который пострадал от урагана в апреле 2020 года.

Ураган в Туркменистане

Существует ли угроза Майдана в Туркменистане?

В последние годы жители Туркменистана стали выражать недовольство действиями властей, несмотря на угрозу репрессий. В октябре 2017 года в Дашогузе группа родителей направилась в департамент образования с жалобой на увеличение оплаты за обучение в детсадах. В мае 2020 года в условиях дефицита хлеба прошла акция протеста недовольных жителей района Сапармурат Туркменбаши (Дашогузский велаят) против главы администрации Сердара Мередова, который распорядился сократить посевы пшеницы. Тогда же на улицы Туркменабата вышла 1 тыс. человек в знак протеста против халатного отношения властей к последствиям урагана. Это была самая крупная акция протеста с 1995 года. В июне 2020 года в Ашхабаде и других городах распространялись листовки с портретом Бердымухамедова и надписями "Пошел вон", "Вор". В январе 2022 года 200 жителей Фарапского района устроили митинг против повышения цен на субсидируемые товары, включая хлопковое масло.

С первого взгляда, антиправительственное восстание или госпереворот в Туркменистане вряд ли возможны. В стране заблокированы социальные сети и мессенджеры, а доступ к интернету имеет 5% населения из числа приближенных к президенту. Любое инакомыслие пресекается. Указанные выше акции протеста разгонялись полицией, а их участники подвергались преследованию и запугиванию. По уровню свободы слова Туркменистан находится на предпоследнем месте в мире после Северной Кореи. Оппозиции в стране нет, а диссиденты либо вещают из-за границы или сидят в тюрьмах. Сотрудники полиции и спецслужб в гражданском дежурят на рынках, в других местах большого скопления людей, бдительно следят за разговорами и забирают каждого, кто позволяет себе критиковать власть.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов с военными

Время от времени, Бердымухамедов проводит чистки силового блока, отправляя за решетку высокопоставленных чиновников, к которым теряет доверие. За время своего президентства, Бердымухамедов отстранил от должности четырех министров внутренних дел за недостатки в работе. В 2019 году в тюрьме оказался экс-глава МВД Искандер Маликов по обвинению в коррупции. В феврале 2022 года Бердымухамедов снял с должности министра нацбезопасности Яйлыма Бердиева.

Протестной деятельности не способствуют демографические и географические особенности страны. Население Туркменистана составляет около 5 млн человек. Порядка 20% проживают в столице Ашхабаде, где все-таки ситуация с продовольствие и уровнем жизни немного получше, чем на периферии. Крупные города Туркменабат, Дашогуз, Мары, где по идее могут вспыхнуть протесты, отделяют преимущественно пустынные и малонаселенные территории, что позволяет правительственным войскам с легкостью их изолировать и разгромить протестующих.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов практикуется в стрельбе

С другой стороны, не все так однозначно. Вооруженные силы Туркменистана малочисленны и составляют всего лишь 26 тыс. человек. Повод для недовольства властью существует и среди военных. В туркменской армии процветает дедовщина и неуставные отношения, а за время пандемии коронавируса ухудшился уровень жизни военные и их обеспечение. Не исключено, что часть срочников может дезертировать и перейти с оружием на сторону протестующих. В Туркменистане накопилось количество критической массы для социального взрыва. Средний возраст жителей Туркменистана составляет 26 лет – это молодое потерянное поколение, которое обречено на нищенское существование без каких-либо перспектив. Им просто нечего терять.

Есть ли угроза иностранного вмешательства?

Если в Туркменистане начнутся хотя бы малочисленные акции протеста, то внешние игроки могут воспользоваться случаем, чтобы вмешаться в политический кризис и взять ситуацию в стране под свой контроль. Изоляционист Бердымухамедов устраивает далеко не всех в кресле президента. Туркменистан придерживается международного нейтралитета и не участвует в военных блоках, выступает против размещения иностранных войск на своей территории. Этот статус закреплен резолюцией № 50/80 Генассамблеи ООН.

При удобном случае, вмешаться во внутренние дела Туркменистана может и Россия. Москва недовольна чрезмерно самостоятельным курсом режима Бердымухамедова. В годы его правления был построен газопровод "Туркменистан – Китай", благодаря чему страна Бердымухамедова соскочила с российского крючка. В 2009 году туркмены прекратили продавать природный газ в Россию, который она затем перепродавала в Европу. "Газпром" вернулся на туркменский газовый рынок лишь в 2019 году и подписал контракт на закупку 5,5 млрд кубометров природного газа по цене 100 долларов за тысячу кубометров до 2024 года.

Бердымухамедов ущемляет интересы российского бизнеса в Туркменистане. В 2017 году "Туркментелеком" отключил российского оператора мобильной связи МТС от системы телекоммуникации и отказался продлить контракт. Данное решение было принято в интересах национального оператора "Ай Назар", связанного с окружением президента.

Дестабилизация внутриполитической ситуации в Туркменистане не самый плохой вариант для Кремля. России невыгодно строительство "Транскаспийского газопровода", который позволит поставлять 30 млрд кубометров природного газа в Евросоюз транзитом через Азербайджан, Грузию и Турцию. Туркменистан с его запасами природного газа (19,5 триллиона кубометров) воспринимается Россией как конкурент на европейском газовом рынке. ЕС интересуется реализацией данного проекта и рассматривает в качестве возможности сократить газовую зависимость от РФ.

Маршрут "Танскаспийского газопровода"

От строительства "Транскаспийского газопровода" выиграет Украина, так как мы получим возможность импортировать туркменский газ через Словакию или Польшу. До 2006 года Украина импортировала из Туркменистана 36 млрд кубометров природного газа транзитом через РФ и расплачивалась не только валютой, но и товарами.

Смена политического режима в Туркменистане позволит Турции более активно продвигать свою повестку в этой стратегически важной для нее стране. Президент Реджеп Эрдоган заинтересован видеть Туркменистан среди членов Организации Тюркских Государств, в которой сегодня участвуют Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан. Данное объединение было основано в ноябре 2021 года, а его цель заключается в углублении сотрудничества в сфере торговли, безопасности, культуры, науки и техники, СМИ и выработке общей позиции по внешнеполитическим вопросам. Члены организации отталкиваются от идеи "разные государства – один народ". В 2019 году Турция стала основным партнером Туркменистана по импорту.

Бердымухамедов принял приглашение Эрдогана посетить учредительный саммит организации, но от вступления воздержался, ограничившись ролью наблюдателя. Если в Туркменистане начнутся акции протеста, то Турция и Азербайджан могут оказать митингующим финансовую помощь и политическую поддержку. Если ситуация зайдет слишком далеко – Анкара и Баку, вероятно, осуществят гуманитарную интервенцию в Туркменистан под предлогом защиты "тюркских братьев" от репрессивного режима.

Кто станет преемником Бердымухамедова?

Бердымухамедов понимает, что слишком не популярен среди своего народа, а дальнейшее нахождение во главе государства чревато катастрофическими последствиями для него и его семьи. Поэтому постаревший авторитарный лидер решил уйти в тень и понаблюдать как будет развиваться ситуация с другим руководителем.

Вероятным преемником действующего президента является его 40-летний сын – вице-премьер-министр Сердар Бердымухамедов. Данный пост придумали для него вопреки тому, что в Туркменистане нет должности премьер-министра, а обязанности главы государства и правительства сочетает президент. Уже известно о его планах принять участие в выборах.

Отец давно готовил передачу власти сыну – выпускник Дипломатической академии МИД РФ в период с ноября 2016 по февраль 2021 года был депутатом парламента, занимал посты замминистра иностранных дел, заместителя, а затем главы Ахалского велаята (наиболее развитый регион), министра промышленности.

Для туркменов он худшая альтернатива своего отца. Когда он возглавлял Ахалский велаят, то отказывался принимать местных жителей. Когда он приходил или выходил из здания администрации, то всем сотрудникам запрещалось покидать свои рабочие места. Говорить Сердар разрешал только шепотом и запрещал пользоваться мобильными телефонами, так как любит тишину. В общении с подчиненными Бердымухамедов-младший часто угрожает "свернуть" им шею.

Встреча Сердара Бердымухамедова с президентом Татарстана (Россия) Рустамом Миннихановым

Не исключено, что кандидатом в президенты выдвинут другого чиновника, кого потом можно сделать козлом отпущения за косяки Гурбангулы Бердымухамедова. Во всяком случае, такая схема однажды сработала в России ради сохранения лица председателя правительства РФ Виктора Черномырдина. Накануне дефолта в 1998 году президент РФ Борис Ельцин отправил правительство Черномырдина в отставку, а на его место был назначен его заместитель Сергей Кириенко. Вскоре, в него полетели все шишки за то, что страна погрузилась в финансово-экономический кризис.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов участвует в субботнике

Сработает ли подобная схема в условиях Туркменистана судить сложно. Во всяком случае, независимо от того, какой пост будет занимать Бердымухамедов в политической системе страны, он продолжит диктовать политическую повестку.