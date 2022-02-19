Масло уже по 300 гривен, овощи подорожали в разы: поможет ли новая идея “Слуг” остановить рост цен
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Пока в правительстве имитируют бурную деятельность, экономисты констатируют: уровень жизни в Украине граничит с выживанием
Космический рост продуктовых цен не заметить просто невозможно. Похоже, что ценники в супермаркетах меняют чуть ли не каждый день – естественно, в большую сторону. Новости последних недель – как сводки с фронта: взлетели в цене овощи борщевого набора, подорожала молочка, поднялись цены на мясо и курятину, тянутся вверх ценники на крупы и подсолнечное масло.
Не помогло и введенное в конце прошлого года госрегулирование цен на основные социальные продукты: складывается впечатление, что оно еще больше подтолкнуло рост цен. Чиновники решили не останавливаться и теперь пытаются надавить на цены "морально": в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о временной отмене НДС на продукты, а в Минэкономики заявили, что к концу года снизят инфляцию до 5%.
Помогут ли предпринятые меры остановить "полет" ценников? Об этом – в материале "Телеграфа".
Взлетело все!
Буквально с каждым днем жить в Украине становится дороже. Если верить Госстату, то цены на продукты за год в среднем выросли всего на 14,5%. И мы бы, возможно, и поверили, если бы не всевозможные исследования и индексы, которые называют совсем другие цифры.
В частности, согласно "индексу борща" от аналитиков BRDO, за год главное национальное блюдо подорожало на треть. При этом, если, скажем, свекла подорожала на 122%, морковь — на 131%, то капуста – на баснословные 284%, то есть почти в четыре раза! Впрочем, и эти данные уже устарели. Например, аналитики брали среднюю стоимость свеклы 17,05 грн за килограмм, а к середине февраля ценник дотянулся уже до 20 грн.
Свинина за год подорожала на 12%, сало – более чем на четверть, курятина – на треть. На куриное филе супермаркеты не могут сложить цену – оно продается и по 120, и по 150 грн за килограмм. Дорожают крупы: согласно продуктовым индексам Минфина, цены поднялись и на рис, и на гречку, и на пшено. А хлеб всего за месяц подорожал более чем на 8%.
Цены на яйца, сахар, подсолнечное масло просто зашкаливают: о том, что эти продукты стали рекордсменами подорожания, СМИ писали весь прошлый год.
Удивляют ценниками молочные продукты. Так, например, 200-граммовые пачки сливочного масла уже продаются по 60-75 грн, то есть в пересчете на килограммы – по 300-375 грн за кило.
И все это после госрегулирования, которое правительство ввело в конце прошлого года в качестве своеобразного подарка украинцам "под елочку".
Социальные продукты исчезают, остальные – дорожают
Экономисты, опрошенные "Телеграфом", практически единодушны: госрегулирование не работает, поскольку не может повлиять на основную причину роста цен — рост издержек производителей, в частности, растущие цены на энергоносители.
Из-за того, что их расходы постоянно растут, а цены на конечный продукт поднимать нельзя, производители оказываются в парадоксальной ситуации: чем они больше работают, тем больше уходят в убытки.
Пиаром, а не реальной экономикой, назвал предпринятое в очередной раз госрегулирование президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Эксперт напомнил, что подобные попытки предпринимались в Украине до 2017 года, но это никогда не мешало ценам расти.
Более того: запрет увеличивать цены на одну группу товаров неизбежно приводит к тому, что взлетают цены на "соседние позиции", поскольку производителям пытаются как-то компенсировать убытки. Яркий пример таких действий – сливочное масло: сегодня разница в ценах на масло 72,5% (которое подпадает под госрегулирование) и на масло 83% (которое под него не подпадает) достигает 100%.
"Госрегулирование цен просто по логике не может работать, — резюмировал Охрименко. — Любое регулирование увеличивает нагрузку на бизнес, а в условиях увеличивающейся нагрузки цены не падают, а растут".
Неуверенные попытки помочь производителям льготными ценами на газ также не увенчались успехом. Особенно странная ситуация сложилась с производителями сахара, которые так и не получили обещанного доступа к льготам. Дело в том, что производство сахара является хоть и энергозатратным, но сезонным и осуществляется в сентябре-декабре. Но поскольку решение о предоставлении льготного газа до 30 апреля 2022 года принималось как краткосрочное, производство сахара просто не включили в перечень.
А на днях стало известно, что в Украине остановился один из крупнейших заводов по производству крахмала – черниговский "Вымал". Основная причина — слишком высокие цены на энергоносители, подорожание распределения электроэнергии и рост стоимости воды.
Что касается намерения Минэкономики обуздать инфляцию и выйти до конца года на уровень 5%, то экономисты восприняли это заявление с определенной долей юмора.
"Не имея реальных планов по росту экономики и сдерживанию цен, Минэкономики, видимо, пытается напугать инфляцию "психической атакой", — говорит экономист Андрей Мартынюк. – К сожалению, это не поможет и продукты продолжат дорожать. На цены сегодня давит не только госрегулирование, но и рост цен на энергоносители, рост зарплат, высокие налоги, подорожание удобрений, коррупция, теневая экономика, рост курса и десяток других факторов. И все эти проблемы нужно решать, а не постоянно создавать "белый шум" и этим ограничиваться".
Поможет ли НДС
В условиях, когда цены на продукты в "аграрной супердержаве" не просто приблизились к европейским, но и превысили их, группа народных депутатов выступила с инициативой временно отменить НДС на продукты и зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №7023.
Авторы документа обратили внимание на то, что уже давно не является секретом для среднестатистического украинского покупателя: польские продукты продаются в наших магазинах дешевле украинских. И это неудивительно, если вспомнить, что польский аграрный сектор, в отличие от украинского, дотируется государством.
Причем в ближайшее время разрыв в ценниках увеличится еще больше: с 1 февраля Польша отменила НДС на продукты, а с 1 июля ее примеру последуют другие страны Европы. Нетрудно прогнозировать, что в таких условиях украинские продукты станут абсолютно неконкурентоспособными не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. В результате страна очень быстро окажется завалена импортом, а отечественные производители станут банкротами.
По мнению авторов документа, нулевой НДС поможет исправить ситуацию – снизить цены и позволить украинским товарам конкурировать с импортными. Однако экономисты в этом не уверены, отмечая, что даже если закон примут, в чем, кстати, многие сомневаются, существенного эффекта ожидать не стоит.
Так, аналитик Даниил Монин считает, что с учетом подорожания нефти, максимум, что можно ожидать – это замедление роста продуктовых цен. Правда, не до анонсированных Минэкономики 5%, а в лучшем случае до 10%.
С коллегой солидарен аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.
"Отменить продуктовый НДС реально, но совершенно не факт, что мы получим ожидаемый результат, — отметил эксперт в беседе с "Телеграфом" — Цены не снизятся – их рост просто замедлится. Основные причины заключаются в дорожающей нефти, увеличении транспортных расходов в Украине и в мире, сокращении потребления из-за снижения доходов украинцев вследствие инфляции".
Эксперт соглашается с тем, что правительство находится в постоянном поиске путей и вариантов снижения инфляционного давления на население, но, к сожалению, пока это больше похоже на имитацию бурной деятельности.
"Все это временные меры, а не создание условий, которые будут благоприятны для бизнеса, создадут рабочие места и усилят экономику, — говорит Орыщак. — Все попытки сдержать рост цен не обещают быть успешными, поскольку имеют краткосрочный ориентир. А долгосрочно Украина пока проигрывает. И по внешним, и по внутренним причинам уровень жизни в Украине граничит с выживанием".
Можно предположить, что ответственным за рост цен и провал экономической стратегии могут сделать премьер-министра Дениса Шмыгаля. "Телеграф" ранее сообщал, что ему ищут замену и уже даже есть несколько кандидатов.
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