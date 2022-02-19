Масло уже по 300 гривен, овощи подорожали в разы: поможет ли новая идея “Слуг” остановить рост цен

Пока в правительстве имитируют бурную деятельность, экономисты констатируют: уровень жизни в Украине граничит с выживанием

Космический рост продуктовых цен не заметить просто невозможно. Похоже, что ценники в супермаркетах меняют чуть ли не каждый день – естественно, в большую сторону. Новости последних недель – как сводки с фронта: взлетели в цене овощи борщевого набора, подорожала молочка, поднялись цены на мясо и курятину, тянутся вверх ценники на крупы и подсолнечное масло.

Не помогло и введенное в конце прошлого года госрегулирование цен на основные социальные продукты: складывается впечатление, что оно еще больше подтолкнуло рост цен. Чиновники решили не останавливаться и теперь пытаются надавить на цены "морально": в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о временной отмене НДС на продукты, а в Минэкономики заявили, что к концу года снизят инфляцию до 5%.

Помогут ли предпринятые меры остановить "полет" ценников? Об этом – в материале "Телеграфа".

Взлетело все!

Буквально с каждым днем жить в Украине становится дороже. Если верить Госстату, то цены на продукты за год в среднем выросли всего на 14,5%. И мы бы, возможно, и поверили, если бы не всевозможные исследования и индексы, которые называют совсем другие цифры.

В частности, согласно "индексу борща" от аналитиков BRDO, за год главное национальное блюдо подорожало на треть. При этом, если, скажем, свекла подорожала на 122%, морковь — на 131%, то капуста – на баснословные 284%, то есть почти в четыре раза! Впрочем, и эти данные уже устарели. Например, аналитики брали среднюю стоимость свеклы 17,05 грн за килограмм, а к середине февраля ценник дотянулся уже до 20 грн.

Свинина за год подорожала на 12%, сало – более чем на четверть, курятина – на треть. На куриное филе супермаркеты не могут сложить цену – оно продается и по 120, и по 150 грн за килограмм. Дорожают крупы: согласно продуктовым индексам Минфина, цены поднялись и на рис, и на гречку, и на пшено. А хлеб всего за месяц подорожал более чем на 8%.

Цены на яйца, сахар, подсолнечное масло просто зашкаливают: о том, что эти продукты стали рекордсменами подорожания, СМИ писали весь прошлый год.

Удивляют ценниками молочные продукты. Так, например, 200-граммовые пачки сливочного масла уже продаются по 60-75 грн, то есть в пересчете на килограммы – по 300-375 грн за кило.

И все это после госрегулирования, которое правительство ввело в конце прошлого года в качестве своеобразного подарка украинцам "под елочку".

Цены в супермаркетах растут все сильнее

Социальные продукты исчезают, остальные – дорожают

Экономисты, опрошенные "Телеграфом", практически единодушны: госрегулирование не работает, поскольку не может повлиять на основную причину роста цен — рост издержек производителей, в частности, растущие цены на энергоносители.

Из-за того, что их расходы постоянно растут, а цены на конечный продукт поднимать нельзя, производители оказываются в парадоксальной ситуации: чем они больше работают, тем больше уходят в убытки.

Пиаром, а не реальной экономикой, назвал предпринятое в очередной раз госрегулирование президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Эксперт напомнил, что подобные попытки предпринимались в Украине до 2017 года, но это никогда не мешало ценам расти.

Более того: запрет увеличивать цены на одну группу товаров неизбежно приводит к тому, что взлетают цены на "соседние позиции", поскольку производителям пытаются как-то компенсировать убытки. Яркий пример таких действий – сливочное масло: сегодня разница в ценах на масло 72,5% (которое подпадает под госрегулирование) и на масло 83% (которое под него не подпадает) достигает 100%.

"Госрегулирование цен просто по логике не может работать, — резюмировал Охрименко. — Любое регулирование увеличивает нагрузку на бизнес, а в условиях увеличивающейся нагрузки цены не падают, а растут".

Неуверенные попытки помочь производителям льготными ценами на газ также не увенчались успехом. Особенно странная ситуация сложилась с производителями сахара, которые так и не получили обещанного доступа к льготам. Дело в том, что производство сахара является хоть и энергозатратным, но сезонным и осуществляется в сентябре-декабре. Но поскольку решение о предоставлении льготного газа до 30 апреля 2022 года принималось как краткосрочное, производство сахара просто не включили в перечень.

А на днях стало известно, что в Украине остановился один из крупнейших заводов по производству крахмала – черниговский "Вымал". Основная причина — слишком высокие цены на энергоносители, подорожание распределения электроэнергии и рост стоимости воды.

Что касается намерения Минэкономики обуздать инфляцию и выйти до конца года на уровень 5%, то экономисты восприняли это заявление с определенной долей юмора.

"Не имея реальных планов по росту экономики и сдерживанию цен, Минэкономики, видимо, пытается напугать инфляцию "психической атакой", — говорит экономист Андрей Мартынюк. – К сожалению, это не поможет и продукты продолжат дорожать. На цены сегодня давит не только госрегулирование, но и рост цен на энергоносители, рост зарплат, высокие налоги, подорожание удобрений, коррупция, теневая экономика, рост курса и десяток других факторов. И все эти проблемы нужно решать, а не постоянно создавать "белый шум" и этим ограничиваться".

Поможет ли НДС

В условиях, когда цены на продукты в "аграрной супердержаве" не просто приблизились к европейским, но и превысили их, группа народных депутатов выступила с инициативой временно отменить НДС на продукты и зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №7023.

Авторы документа обратили внимание на то, что уже давно не является секретом для среднестатистического украинского покупателя: польские продукты продаются в наших магазинах дешевле украинских. И это неудивительно, если вспомнить, что польский аграрный сектор, в отличие от украинского, дотируется государством.

Причем в ближайшее время разрыв в ценниках увеличится еще больше: с 1 февраля Польша отменила НДС на продукты, а с 1 июля ее примеру последуют другие страны Европы. Нетрудно прогнозировать, что в таких условиях украинские продукты станут абсолютно неконкурентоспособными не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. В результате страна очень быстро окажется завалена импортом, а отечественные производители станут банкротами.

Читайте также: Категория Экономика и Финансы Хлеб взлетит в цене? Украинские производители не получили льготной цены на газ Если украинские хлебные предприятия не достигнут договоренности по льготных ценах на газ, то их продукция может заметно подорожать.

По мнению авторов документа, нулевой НДС поможет исправить ситуацию – снизить цены и позволить украинским товарам конкурировать с импортными. Однако экономисты в этом не уверены, отмечая, что даже если закон примут, в чем, кстати, многие сомневаются, существенного эффекта ожидать не стоит.

Так, аналитик Даниил Монин считает, что с учетом подорожания нефти, максимум, что можно ожидать – это замедление роста продуктовых цен. Правда, не до анонсированных Минэкономики 5%, а в лучшем случае до 10%.

С коллегой солидарен аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

"Отменить продуктовый НДС реально, но совершенно не факт, что мы получим ожидаемый результат, — отметил эксперт в беседе с "Телеграфом" — Цены не снизятся – их рост просто замедлится. Основные причины заключаются в дорожающей нефти, увеличении транспортных расходов в Украине и в мире, сокращении потребления из-за снижения доходов украинцев вследствие инфляции".

Эксперт соглашается с тем, что правительство находится в постоянном поиске путей и вариантов снижения инфляционного давления на население, но, к сожалению, пока это больше похоже на имитацию бурной деятельности.

"Все это временные меры, а не создание условий, которые будут благоприятны для бизнеса, создадут рабочие места и усилят экономику, — говорит Орыщак. — Все попытки сдержать рост цен не обещают быть успешными, поскольку имеют краткосрочный ориентир. А долгосрочно Украина пока проигрывает. И по внешним, и по внутренним причинам уровень жизни в Украине граничит с выживанием".

Можно предположить, что ответственным за рост цен и провал экономической стратегии могут сделать премьер-министра Дениса Шмыгаля. "Телеграф" ранее сообщал, что ему ищут замену и уже даже есть несколько кандидатов.