Запад устал от войны в Украине? Как россия раскачивает эту тему и правда ли это так

Эксперты в вопросах политики и дипломатии проанализировали специально для "Телеграфа", почему россия раскачивает тезисы про "усталость" мира от войны в Украине, и как дела обстоят на самом деле

В последние недели ряд изданий и отдельных персон начали "качать" тему "усталости Запада" от войны в целом и Украины в частности. Кто и как продавливает тезисы "быстрого мира" за счет Украины и действительно ли США и Европа устали от войны, идущей на нашей территории, разбирался "Телеграф".

Хронология "усталости" и подталкивания к "быстрому миру"

Раскачивать тему "быстрого мира" за счет Украины начали примерно три недели назад. 19 мая издание The New York Times опубликовало статью, в которой редакция предположила, что Украине, скорее всего, придется пойти на территориальные уступки, чтобы остановить войну.

В мае же экс-премьер Италии и друг владимира путина Сильвио Берлускони предлагал Евросоюзу убедить Киев принять условия россии.

А в июне он же опубликовал в Giornale статью, в которой рассказывал, как пытался объединить рф и страны Запада, однако часть лидеров Европы якобы не позволили ему этого сделать.

Отличился и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, выступивший на недавнем Всемирном экономическом форуме в Давосе с тезисами в стиле "давайте договариваться, давайте давить на Киев".

Свои "пять копеек" вставил президент Франции Эмманюэль Макрон, который, как признался в мае украинский лидер Владимир Зеленский, предлагал ему пойти на уступки россии, чтобы помочь кровавому диктатору путину "сохранить лицо".

3 июня, когда Украина переживала сотый день с начала широкомасштабной российской агрессии, телеканал CNN сообщил, что официальные американские представители совместно с коллегами из Великобритании и Евросоюза якобы сейчас активно обсуждают пути урегулирования войны между россией и Украиной путем переговоров. В том числе, опять же, с уступками именно с украинской стороны. Обсуждали якобы небезызвестный итальянский "мирный план", предусматривающий удары по украинскому суверенитету.

А 7 июня бизнесмен, автор образовательного канала "Биг Мани" Евгений Черняк написал пост о том, что появилась усталость от украинцев в Европе в целом и Польше в частности.

Конек "усталости Запада" оседлала российская пропаганда

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поделился с "Телеграфом" мнением по этой теме:

"Усталость от войны существует всегда. Не было еще в истории таких войн, когда общество от них не уставало бы. Причем были 30-летние, 100-летние войны. Пока конфликт не разрешен, пока не достигнуто мирное соглашение – война продолжается. Да, война – очень тяжелое явление для общества, живущего в ней, для мирового сообщества. И естественно, что усталость накапливается. И усталость эта порой выливается в падение империй"

В Первой мировой войне (длилась с 28 июля 1914 года по 11 ноября 1918 года), напоминает эксперт, мы видели, как усталость общества от войны вылилась в падение Германской и Российской империй.

"Германия, воевавшая на стороне Центральных держав, в итоге подписала унизительную капитуляцию в виде Версальского мирного договора, потеряв все колонии, значительную часть территории, получив ограничения по размерам армии и флота, выплачивая репарации победителям. А Российская империя, которая воевала на стороне победителей, вообще развалилась, не выдержав этой войны. В 1917-м случился государственный переворот, а потом и гражданская война. В итоге разваливающаяся империя вышла из Первой мировой. Всё это стало последствием затяжных боевых действий", – подчеркивает Виктор Савинов.

По его словам, вполне естественно, что сейчас российская пропаганда будет играть на ожидаемом и планируемом факторе усталости.

"Но когда об этом говорит тот же экс-премьер Италии, близкий друг путина Сильвио Берлускони – это как раз показывает, что в данном случае речь не столько об "усталости Запада", сколько о попытке российской пропагандистской машины оседлать этого конька. И ехать на нем, рассказывая о том, что мировое сообщество устало от войны, от Украины, от санкций и так далее. Я постоянно общаюсь с представителями большого количества стран. Усталость есть, но не настолько критичная, чтобы говорить о ней как о каком-то значимом факторе", – резюмирует эксперт.

Три аргумента в пользу не усталости Запада

Экс-дипломат, замкомандира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан уверен, что на самом деле никакой усталости Запада нет и в помине. И привел "Телеграфу" следующие аргументы.

"Во-первых, не прошло еще месяца с момента принятия в США двух беспрецедентных в послевоенной истории законов – о ленд-лизе и о выделении на противодействие путинской россии 40 миллиарда долларов, значительная часть которых пойдет непосредственно на поддержку Украины. Это значит, что Администрация Байдена будет стремиться к победному для Украины завершению войны. Во-вторых, набирает обороты работа Контактной группы по вопросам обороны (формат "Рамштайн"), третья встреча которой состоится всего через три недели после второй, 15 июня в Брюсселе. Следует отметить, что Пентагон достаточно качественно координирует деятельность участников. Объявленные 23 мая решения о предоставлении Украине Данией противокорабельных ракет "Гарпун" и Чехией ударных вертолетов прозвучали как мини-сенсация. За неделю до третьей встречи нарастает осторожный оптимизм по поводу последующих объявлений о предоставлении Украине следующих партий очень нужного тяжелого вооружения, в частности, противокорабельного, противоракетного и, надеемся, авиационной техники. В-третьих, следует обратить внимание на довольно успешные европейские турне, которые продолжают проводить спикер украинского парламента Стефанчук, его заместители, министр иностранных дел Кулеба и другие высокопоставленные члены команды президента Зеленского. Так выглядит, что есть реальные шансы на получение Украиной 24-25 июня статуса страны кандидата на вступление в ЕС. А такой статус странам, от которых "устали", не предоставляют", – поясняет Вадим Трюхан.

Очередная путинская пропагандистская спецоперация проваливается с треском

По мнению Вадима Трюхана, определенного рода статьи и высказывания в стиле "Запад устал" участились по вполне объяснимым причинам.

"Очнувшись после первого шока от болезненных поражений в Украине, которые в частности привели к потере живой силы и техники в невиданных со времен Второй мировой войны объемах, путинская клика включилась в привычное дело, – подкуп всех, кого можно, шантаж, угрозы, ультиматумы и т.д. Так и выползли из нафталина всевозможные киссинджеры, берлускони и т.д. Благодаря этому же вдруг макроны, шольцы и некоторые из их младших товарищей снова захотели спасти "лицо путина" и путинской россии. Вместо того, чтобы совместно работать на победу над нацистской рф и привлечением российских военных преступников к ответственности. И потому насаждается нарратив об усталости от чего-то там всего (!) Запада", – поясняет экс-дипломат.

По его мнению, россияне не учитывают одного важнейшего фактора.

"Европейцы и вообще народы демократического свободного мира проснулись. Они симпатизируют Украине и восхищаются храбростью и жертвенностью украинцев. Никто сдавать Украину нацистской россии никому не позволит, – уверен Вадим Трюхан. – Ведь никому не хочется потом в течение поколений отмываться от позора. Следовательно, очередная путинская пропагандистская спецоперация под названием "утомить Запад от Украины" проваливается с треском. Как кстати, и нынешняя фаза информационной войны против Украины, что буквально несколько дней назад прямо признала ФСБ. Так что не посыпаем голову пеплом. Работаем на победу. И она обязательно будет нами добыта. Совместно и при поддержке наших западных партнеров".

Ранее в комментарии "Телеграфу" эксперт по международной политике Илия Куса рассказал, почему россия пока не готова идти на переговоры с Украиной и прекращать огонь.