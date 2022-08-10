Переговорные игры: чего на самом деле хочет Кремль – и как реагировать Украине

россия заинтересована в скорейшем начале переговоров, считают эксперты

В последнее время россия через своих сателлитов типа экс-канцлера Германии Шрёдера и венгерского премьера Орбана активно продвигает тему переговоров. Мол, надо проводить их как можно быстрее. Если не между Украиной и рф, то между россией и США.

Свои услуги в качестве посредника Москве и Киеву традиционно предлагает Турция.

Тот же ядерный шантаж (ситуация на Запорожской АЭС), как и шантаж псевдореферендумами выглядит как подталкивание официального Киева с переговорам с Москвой.

Действительно ли Кремль хочет скорейшего мира? Какова вероятность переговоров в ближайшие месяцы? "Телеграф" разбирался в ситуации вместе с экспертами.

Кто "топит" за переговоры

Если рассмотреть заявления последних месяцев, наблюдается четкая тенденция высказываний о переговорах в удобном для рф ракурсе. Правда, некоторые, как тот же бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, наделавший шума в конце мая своим заявлением о необходимость Украине пойти на уступки для возобновления мирных переговоров с рф, свою позицию поменяли. Теперь он уверяет, что территориальные уступки не должны быть условием для заключения неких договоренностей.

Но есть и другие "лица гражданской наружности", которые "топят" за переговоры исключительно с выгодных для рф позиций.

Впрочем, рыльца этих лиц еще в том российском или пророссийском пушку.

Так, помощник президента россии Юрий Ушаков в середине июля грозил, что если украинская делегация, прервавшая активный переговорный процесс с рф после военных преступлений, выявленных в Киевской области в результате ее очищения от захватчиков, не вернется за стол переговоров, условия новых могут быть совсем другими.

Не уточняя, впрочем, какими именно "другими". Но явно давая понять, что менее приемлемыми для Украины, чем весной.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Зачем россияне так часто говорят о переговорах с Украиной Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова высказалась касательно потенциальных переговоров Киева с москвой

Всё понятно и с самопровозглашенным президентом Беларуси, который после сфальсифицированных выборов 2020 года танцует под дудку Кремля. Именно под ту мелодию александр лукашенко рассказывал в июле, почему Украине "очень нужны" переговоры с рф, причем на российских условиях в стиле демилитаризации и обещаний не угрожать никогда россии.

А августе переговорную шарманку закрутил давно купленный россиянами Герхард Шрёдер. В очередной раз слетав в Москву к другу-путину, экс-канцлер Германии "спел" о важности скорейших переговоров. Обозначив вполне себе пророссийские меседжи – федерализация Украины (пусть даже по примеру Швейцарии с ее кантонами), снятие с рф санкций, отказ нашей страны от членства в НАТО.

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Вплел свой голос в этот хор друзей Кремля и венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Сперва исполнил оду о том, как санкции больше вредят Европе, нежели рф.

А затем (надо полагать, по просьбам российских слушателей и трампистов) – что боевые действия в Украине могут закончиться только после переговоров американских и российских лидеров. Дескать, лишь они способны прийти к компромиссу и заключить мир. Старый-добрый тезис кремлевской пропаганды о не субъектности Украины, казалось бы, разбит ВСУ и всем нашим народом вместе с мифом о "второй армии мира". Но нет, Орбан смахнул пыль с этой пластинки.

Ну, а турецкий лидер Реджеп Эрдоган, при посредничестве которого в июле было заключено соглашение о разблокировании украинских портов для экспорта зерна, хочет идти дальше. И предлагает организовать в Турции встречу главе Кремля владимиру путину с президентом Украины Владимиром Зеленским.

А что украинская сторона?

Надо сказать, украинская сторона держит марку. Наши "красные линии" четко обозначены – никаких территориальных уступок. И в этом ключе выдержаны все заявления главы государства, представителей Офиса президента, Кабмина и так далее.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в недавнем интервью для издания ВВС подчеркнул, что пока россия не получит ряд существенных тактических поражений на поле боя, она не способна адекватно воспринимать какие-либо переговорные процессы.

А потому нет смысла обговаривать сейчас проведение встречи Зеленского с путиным.

Сам Зеленский и вовсе считает, что за преступления Кремля должен отвечать весь российский народ. И предлагает цивилизованным странам запретить въезд россиянам.

Также у Зеленского четко дали понять, что "Минска-3" не будет. И что Украина должна вернуть всё, включая Крым.

В аналогичном ключе высказывался и министр обороны Алексей Резников.

Учитывая такой расклад, переговорные позиции у Киева и Москвы, мягко говоря, не совпадают.

Что не мешает рф продолжать "качать" ситуацию, в том числе вбрасывая в информационное пространство данные "опросов", метод проведения которых, равно как сами ответы в тоталитарном государстве, которое выстроил путин, мягко говоря, не вызывают доверия.

Один из таких, проведенный соцслужбой Russian Field показал, что 60% россиян готовы снова "наступать" на Киев (правда, предпочитая это делать перед телевизорами, а не на поле боя), а 65% – поддержат путина, если будет остановлена война и подписано "мирное соглашение".

Кстати, ранее "Телеграф" публиковал результаты исследования украинского общества. И согласно им, количество украинцев, которые не готовы идти на территориальные уступки россии, увеличилось.

А многие и вовсе хотят закрыть границы с рф, что частично уже сделано благодаря введению визового режима.

Кому нужнее переговоры – слово экспертам

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш считает, что Кремль заинтересован в переговорах только в том случае, если они будут на его условиях. Если Украина пойдет на некие компромиссные решения. Об этом, напоминает эксперт, прямым текстом заявляют и экс-президент россии, зампредседателя Совета Безопасности рф Дмитрий Медведев, и путинский пресс-секретарь, рупор Кремля Дмитрий Песков.

"Но Украина не может на этой пойти. Ни в политическом плане (даже если бы украинская власть была к ним готова – а она не готова – на капитуляцию ни за что не пойдет украинское общество), ни в военном (сейчас наметился определенный паритет сил). При этом, Кремлю выгодно сейчас говорить о переговорах, особенно чужими устами. Чтобы показывать, что он (и не только он) якобы хочет мирного разрешения конфликта. Стимулировать Запад к тому, чтобы тот давил на Украину. Отсюда все действия – с шантажом на ЗАЭС, с провокационными заявлениями, начиная с Киссинджера и заканчивая Орбаном. Но нам такие переговоры сейчас не нужны, – уверен Сергей Гармаш. – Так что все разговоры о них – манипуляция. Переговоров не будет, пока ситуация на фронте является такой, как есть. А там – посмотрим…"

Директор Института мировой политики, автор книги "Гибридная война" политический эксперт Евгений Магда уверен, что россия не пытается вести переговоры с Украиной.

"Сигналы, которые страна-агрессор отправляет мировому сообществу разным способом (от ядерного шантажа на Запорожской АЭС до выступлений Шрёдера, Орбана и так далее) – это сигналы, прежде всего, Соединенным Штатам. Думаю, что в Кремле есть расчет на будущие промежуточные выборы, которые пройдут в США в ноябре. Россияне надеются, что находящиеся сейчас у власти демократы, имеющие в данный момент большинство в обеих палатах Конгресса, до выборов захотят наладить диалог. И получить от этого некие политические дивиденды", – поясняет эксперт.

В этой ситуации, продолжает он, Украина должна демонстрировать максимальную консолидацию в борьбе против россии. Показывать, что мы не капитулируем ни при каких условиях. Снова и снова демонстрировать миру свое мужество и российские преступления. Подчеркивать, что мы настроены на победу.

"Именно так мы можем убедить мировое сообщество в важности поддержки Украины в сегодняшнее непростое время, – отмечает Евгений Магда. – Когда россия, не сумев одолеть нас на поле боя, пытается это сделать, расшатывая ситуацию и внутри Украины, и на внешних направлениях, где влияние нашей страны не такое мощное".

Политтехнологу, соучредителю Агентства моделирования ситуаций Алексею Голобуцкому кажется, что россия, действительно, делает всё для того, чтобы переговоры состоялись здесь и сейчас. Как можно быстрее.

"Поэтому и четкой даты псевдореферендумов нет до сих пор. Мол, где-то в середине сентября. Возможно, к тому времени Москва надеется выйти на какие-то соглашения с Киевом. Ну, пусть надеется. Звенья той же цепи – ядерный шантаж с использованием Запорожской АЭС, – считает эксперт. – Это фактически единственный инструмент давления, который у рф остался. До конца года будет ясно, что провалился газовый шантаж Европы. Что та выстояла – и будет максимально отказываться от российских энергоресурсов. С нефтью уже тоже решается вопрос. В следующем году, кроме ядерного оружия и тех проблем, которое она может с ним создать, у россии не останется ни одного аргумента. Поэтому в ход сейчас пошли такие инструменты".

По мнению Алексея Голобуцкого, это игра даже не столько с политическими элитами, сколько с тем же европейским и американским обывателем.

"Так как в Европе и США политические элиты зависят от этого обывателя, рф давит именно на обычных людей. Газ, тепло, цены. Теперь можно еще припугнуть гипотетическим появлением ядерной тучки, которая прилетит в Европу с Украины. Это всё давление, чтобы Киев принуждали к переговорам. С целью договориться о том, чтобы война закончилась на условиях россии. И территориально там, где стороны будут на момент заключения соглашений", – поясняет эксперт.

Он считает, что – то ли путину нужна передышка, то ли он уже согласен на мир, но при определенных уступках со стороны Украины.

"Мне кажется, россияне дошли в рамках своей так называемой "спецоперации" до определенного предела. Чтобы дальше развивать конфликт, на что-то в нем рассчитывать, придется полностью менять концепцию. Назвать войну войной. Придется объявлять под тем или иным предлогом мобилизацию. И идти на ряд шагов, просчитать последствия которых невозможно. Поэтому руководство рф хочет закрепиться на тех позициях, что есть сейчас. По принципу – хоть бы сохранить то, что захапали. И это уже можно преподносить на внутренней арене как некую победу. Проводить псевдореферендумы, что-то как-то называть и куда-то присоединять. А там смотреть на ситуацию. Как будет реагировать мир, как поведет себя Украина, что будет с российской экономикой. Заморозить, к примеру, всё на год-два, а там – видно будет. Но замораживать надо сейчас. Потому что вот-вот наступит момент, когда россии или нанесут серьезное поражение (что будет смертельно для путинского режима), или придется переходить на другую форму ведения этой войны. Без всяких там "специальных операций". С мобилизацией и всеми вытекающими", – приводит расклад ситуации Алексей Голобуцкий.

В Украине, напоминает он, повестки раздают на улице. Она может найти тебя даже в ресторане, на заправке.

"А в рф подавляющее число граждан не понимают, что их страна ведет войну – одну из самых больших после Второй мировой. Это показывают те же опросы, – акцентирует эксперт. – Но когда их будут ловить с повестками, отправлять на фронт – это уже даст определенное понимание. Но путин этого не хочет. Потому что боится внутренних протестов. Если бы он думал, что мобилизация безопасна для его режима, он бы уже давно под тем или иным предлогом ее начал. Учитывая всё это, в ближайшее время путин будет использовать все возможные способы, чтобы завершить в Украине всё здесь и сейчас. Убеждая в этом и Запад. Опять же, всевозможными способами".