Новое оружие для Украины, промедление Запада и спешка россиян – военный анализ от генерала

ВСУ упустили уже один момент для контрнаступательных действий, в дальнейшем лучше не медлить, уверен генерал Игорь Романенко

На фоне очередных путинских угроз и растущей вероятности нового массированного наступления со стороны россии, США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины – на 2,2 млрд долларов.

В него, среди прочего, впервые вошли дальнобойные ракеты GLSDB дальностью до 150 км. Параллельно с этим пришла новость, что Германия готова передавать ВСУ не только танки Leopard 2, но и Leopard 1.

Об особенностях новых ракет и рисках, которые стоят перед Украиной из-за промедлений в поставках помощи со стороны партнеров, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

Чем хороши боеприпасы типа GLSDB

"Нынешняя ситуация на Донетчине, особенно на севере области, который стал сплошной "горячей точкой", напоминает ту, что мы переживали летом прошлого года, когда россияне в Луганской области штурмовали Северодонецк и Лисичанск. Как тогда, так и сейчас мы, к сожалению, получаем от партнеров запрашиваемую помощь со значительным опозданием. Если бы нам помогли раньше и больше, у нас имелись бы силы и резервы, чтобы не потерять столько территорий на Луганщине в прошлом году или освободить часть их месяц-два назад. В районе Сватово-Кременная были определенные перспективы, которые, увы, не реализовались из-за отсутствия подготовленных резервов, в том числе в виде необходимых вооружений", – рассказывает генерал.

По его словам, спустя примерно месяц россияне смогут пустить в ход свой стратегический резерв, начав массированную наступательную операцию. Сейчас они, отмечает Игорь Романенко, завершают подготовку к этому, а на востоке и юге уже частично начали усиленные атаки. У нас же – очередной этап своей стратегической оборонительной операции.

Учитывая всё это, продолжает эксперт, нам необходимо новое вооружение – больше и лучше. Западные генералы понимают это. И нам в рамках пакета новой военной помощи от США предоставляют, среди прочего, боеприпасы типа GLSDB (Ground Lanched Small Diameter Bomb).

"Если расшифровывать, то речь о ракетах, которые запускаются с наземной пусковой установки (Ground Lanched – пусковые с земли), а далее идет характеристика бомбы (Small Diameter Bomb – маленького диаметра бомба), которую несет данная ракета. Боевая часть у нее сравнительно небольшая – 93 кг. Но существенная, – подчеркивает Игорь Романенко. – Речь идет о планирующей бомбе GBU-39 (SDB). Она может наводиться и по лазеру – еще более точно. Но для этого надо ее подсвечивать с беспилотника или самолета. Идея в том, что нам дают ракету от снарядов, подходящих к пусковым установкам HIMARS и M270 MLRS, которые уже есть в Украине. Выстреливается GLSDB, после чего на максимальной высоте от нее отделяется планирующая бомба GBU-39. Она расправляет свои "крылья" и начинает наводиться".

По словам эксперта, максимальная дальность новинки – до 150 км. Ранее такой у нас не было. Противник все свои логистические центры, пункты управления, склады уже отодвинул за 100-120 км, чтобы мы не могли доставать до них теми же HIMARS, к которым нам давали боеприпасы ограниченной дальности. Теперь же мы получаем возможность поражать ресурсные объекты россиян.

"Логика простая: да, у них больше артиллерии, но если побить их склады, эффективность использования пушек и систем залпового огня уменьшается, т.к. к ним становится меньше боеприпасов. Такой наш подход – правильный, но вопрос в том, что надо бить по этим объектам. А россияне их отодвинули. Есть проблемы. И нам нужны более дальнобойные ракеты. Такие, с бомбами – вообще идеальное сочетание. Потому что бомба может в какой-то момент сменить направление. А снаряды, которые мы запускаем сейчас, имеют баллистическую траекторию: запустили в определенном направлении, и в зависимости от того, какой угол, – он летит. И его могут сбить вражеские средства ПВО. Сейчас же появляются новые возможности", – поясняет генерал.

Однако дьявол кроется в деталях, акцентирует Игорь Романенко. Эта ракета с бомбой, согласно программе, будут поставляться нам после изготовления соответствующими фирмами. То есть, появятся у нас лишь спустя несколько месяцев – и в довольно небольших количествах (десятки). Сотни пойдут лишь к концу года.

"По подобной программе мы получим американские танки Abrams. Хоть наши союзники проходят определенный путь избавления от боязни перед россией, на некоторые путинские "закидоны" (особенно ядерные страшилки) они определенным образом реагируют", – отмечает генерал.

Фактор времени становится решающим и стратегическим

Россияне, в свою очередь, собирают свою более старую, но имеющуюся в немалых количествах, бронетехнику. Отсюда и 250 Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс) всё в том же новом пакете военной помощи, поясняет Игорь Романенко.

"Но всё, в который раз подчеркиваю, дается с запозданием. Нет решительности у партнеров в переходе от формата "чтоб Украина не проиграла" к формату "чтобы Украина победила". Вроде бы, соответствующего рода осмысление на Западе уже есть. Они прагматично подсчитали, что если размазывать помощь так, как они делали в течение 2022-го, это дороже обойдется. Воевать придется годы, на что Запад тоже не готов. Но и россия годами воевать неспособна. Хоть это и достаточно ресурсное государство, но проблем там всё больше – и с мотивацией, и с современным вооружением, и с экономикой", – отмечает генерал.

По его словам, нет сомнений, что рф будет выкладываться сейчас по максимуму, пытаясь достичь хоть какого-то результата. Мы же должны сделать всё, чтобы, пребывая в обороне, обескровить врага, а потом (имея соответствующие резервы) начать контрнаступательные операции.

Всё больше на наших партнеров, продолжает Игорь Романенко, оказывают влияние предприятия их военно-промышленного комплекса (ВПК). Они не хотят упустить возможность заработать на нашей войне. И тут снимаются определенные препоны.

"Как пример – поведение немцев с танками Leopard. Сперва долго не хотели давать их вообще. Потом согласились предоставить Leopard 2, дали "добро" на это другим странам, располагающим данными танками. Между тем, на складах в той же Германии, в том числе, частных, стоят десятками бронетехника – и Gepard (зенитная самоходная установка), и Leopard 1 различных модификаций. И их, как выяснилось на днях, нам тоже готовы передать. Но если ранее такие танки покупались примерно по 40 тыс. долларов за штуку, то сейчас на этом хотят заработать в разы больше. При этом танки мало выкупить, нужно еще восстановить их боеготовность. Тем самым загружаются немецкие ремонтные предприятия. И загружается ВПК, так как надо выпускать снаряды определенного калибра и так далее. Всё это – время. И танки, которые нужны были нам еще вчера – немецкие, американские, прочие, поступят к нам в итоге лишь весной. А так необходимый ATACMS (MGM-140 ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс производства Lockheed Martin с баллистической ракетой малой дальности) пока в списках так и не значится", – подчеркивает эксперт.

Он также обращает внимание, что американские танки Abrams нам хотят поставить последней модификации. Leopard 2 – тоже одни из новейших. Это, поясняет генерал, своеобразное испытание этой техники. Презентация ее в боевых условиях. Вот только готовят такую технику к передаче очень долго.

"Но ведь дорога ложка к обеду. Тем более, что противник отслеживает все эти поставки. Неспроста россияне уже сейчас повысили интенсивность боевых действий. А затем хотят задействовать свой стратегический резерв, который тренируют на полигонах в рф и Беларуси. И сделать всё это противник намерен до того, как начнутся реально серьезные поставки вооружений в Украину партнерами. А пока нам всё дают весьма и весьма дозировано. И со значительным опозданием. Тогда как фактор времени становится решающим и стратегическим, – уверен Игорь Романенко. – Мы видим, что делается с самолетами. Есть разговоры, но нет решений. А ведь чтобы проводить наступательные действия, нам нужно много "брони", на которой сидела бы пехота, нам нужны танки (которые пока не поступили), нам необходима авиация для прикрытия".

О потерянных шансах и штурмовых бригадах

Несмотря на массу сложностей, мы верим, что выстоим, что завершим оборонительную стратегическую операцию (остановим и максимально обескровим противника), после чего начнем контрнаступательные действий, подчеркивает генерал Романенко. Но чтобы это делать, нам нужны танки, бронетехника, самолеты и так далее. Как можно быстрее. И как можно больше.

"Чтобы не получилось как на том же Луганском и Запорожском направлении, где мы могли какое-то время назад деоккупировать немалую часть территории, но не имели на это соответствующих сил и средств. Союзники нам осенью сказали – ничего у вас зимой не получится. Будет слякоть, готовьтесь наступать к весне. А если россияне пойдут в наступление раньше – ну, что ж… В итоге на перспективных для нас направлениях, к примеру, Сватово-Кременная, противник сосредоточил, по разным данным, от 10 до 20 тысяч военных – и уже не мы атакуем, а нас. Как следствие, имеем угрозу на Лиманском направлении", – поясняет эксперт.

Кроме соответствующих вооружений и техники нам, безусловно, нужны человеческие резервы, подчеркивает генерал. И чтобы завершать оборонительную операцию, и чтобы потом проводить контрнаступательную. Последняя, по словам Игоря Романенко, может быть эффективной, лишь если делать это быстро, имея не только силы и средства, но соответствующую политическую волю.

"Вспомним лето 2014 года. Мы подошли к Луганску и Донецку, были уже в пригороде. Наступательный порыв у добробатов и ВСУ был, оккупанты уже начали бежать. Но наше военно-политическое руководство около недели размышляло – освобождать эти города, не освобождать. И пока оно думало, путин принял решение ввести свои войска (гибридно, но эффективно) в Украину, – напоминает Игорь Романенко. – Что было дальше – знаем…"

Чтобы подобного не повторялось, нам надо наступать, охватывать опорные пункты врага, которые еще не будут подавлены. И оставлять там бригады, которые бы их зачищали.

"Это функция Нацгвардии. И штурмовых бригад, решение о создании которых приняло недавно МВД. На основе пограничников, полиции и так далее. Это нужная работа, – уверен генерал. – Начали с добровольцев. Но, думаю, только ими не обойдется. Надо реализовывать принцип сочетаемости – и мобилизированные, и добровольцы. По необходимости, по специальности. Такие бригады должна быть реально боевыми, эффективными. А ВСУ должны идти дальше – до тех рубежей, где будет на тот момент целесообразно останавливаться и снова переходить к обороне".