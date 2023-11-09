Агент двойного назначения Юрий Швец начал делать вбросы против Украины в пользу ФСБ

Понимая стратегическое поражение в войне против Украины, кремль пытается включить на всю мощь свою агентурную сеть по всему миру. Но если с сомнительными антиукраинскими вбрасываниями в некоторых изданиях Запада (Politico, WP, NT и т.п.) и откровенно зашкваренными прокремлевскими политиками типа Орбана или Лукашенко все понятно, то для дестабилизации Украины ФСБ начала использовать старые КГБшные "консервы".

Так, в информпространстве удивительным образом появляются снова языковые вопросы, которые почему-то сейчас вбрасывает бывшая нардепка от "Свободы" и экс-членкиня КПСС Ирина Фарион. То нардеп Арьев со ссылкой на какие-то неназванные "источники" вдруг делает заявление о внесении на отстранение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (хотя как правило, такие слухи распространяют российские ТГ-каналы и прокремлевские СМИ). А потом удаляет свой пост и делает опровержение.

Так, в обойму информационного оружия кремля заряжаются двойные агенты, которые долгое время были либо нейтральными в отношении Украины, либо считались "хорошими русскими" и антипутинистами. Среди таких ярких двойных агентов есть Юрий Швец, бывший офицер КГБ, а ныне публицист, эксперт, советник по вопросам безопасности. В последнее время Швец, как ФСБшная "консерва", раскрылся окончательно и откровенно стал элементом ИПСО россии и инструментом "шатуна".

Кто такой Юрий Швец?

Напомним, Юрий Борисович Швец — бывший офицер Первого главного управления КГБ СССР, выпускник Института внешней разведки имени Андропова, замаскированный под американского финансового аналитика, в 1980-х (в разгар холодной войны) был разведчиком Союза в США.

Работал в Штатах под прикрытием корреспондента Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), собирал и анализировал информацию о возможном внезапном ядерном ударе Америки по СССР.

В 1990 Швец уволился со службы, через три года эмигрировал в США, где выпустил книгу "Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке". В последние 20 лет бывший разведчик возглавлял американскую фирму по сбору информации и оценке коммерческих рисков компаний, которые планировали вести многомиллионный бизнес как на территории бывшего СССР, так и во всем мире, включая Латинскую Америку, Африку и Азию.

В то же время (не странный ли такой факт) Швец – один из ключевых свидетелей на публичных слушаниях дела, проходивших в Лондоне, об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

По данным некоторых СМИ, именно Швец якобы помог Литвиненко собрать и проанализировать досье на Виктора Иванова – соратника Владимира Путина, директора ФСБ России по контролю за оборотом наркотиков. В досье была собрана информация о связях Путина и Иванова с Тамбовской организованной преступной группой, которая в 1990-х годах занималась наркоторговлей и отмыванием денег одного из крупнейших колумбийских наркокартелей. Согласно материалам британского следствия, именно Швец и Литвиненко сорвали бизнес-операцию одной из ведущих европейских корпораций из России, от которой Иванов якобы планировал лично получить большой "откат". Неофициально же Швец никогда окончательно не разрывал своих связей и контактов с некоторыми сотрудниками КГБ-ФСБ.

Здесь стоит отметить, что пока весь мир сосредотачивался на роли путина на убийствах Литвиненко и журналистки Анны Политковской, на публичной сцене и появился Юрий Швец, уверявший всех, что "знает об этом деле изнутри". В публичной плоскости он стал утверждать, что "настоящей причиной" убийства Литвиненко было досье, над которым он работал вместе со Швецом, о возможных британских инвестициях в россию.

Следовательно, именно таким коварным образом Швец отвлекал внимание международного сообщества от причастности путина к убийствам Политковской и Литвиненко.

Также Швец в качестве эксперта принимал участие в иммиграционном деле бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, а в 2002-2005 годах расшифровывал и анализировал "пленки Мельниченко" — записи прослушивания бывшего президента Украины Леонида Кучмы в рамках расследования дела об убийстве журналиста Георг. Расшифровку записей Швец публиковал на украинских интернет-ресурсах под псевдонимом Петр Лютый. Примечательно, что и дело Лазаренко и убийство Гонгадзе кремль и путин использовали в игре против Украины на международной арене и постепенной политической экспансии в украинский политикум (как элемент гибридной агрессии).

Швец и война россии против Украины

Примечательно, что Юрий Швец еще в феврале 2022 года уверял общественность и читателей, что путин якобы не готовы пойти на широкомасштабное вторжение на украинскую территорию, а ситуация в Украине, мол, стала эпицентром геополитической борьбы между Китаем и США.

Когда же разразился скандал вокруг убийства в Киеве бизнесмена и переговорщика от Украины Дениса Киреева, кремлевский пропагандист начал делать все возможное, чтобы рассорить между собой украинские спецслужбы, а также непосредственно ГУР и ЦРУ, между которыми удалось наладить продуктивный диалог для обмена данными.

Кстати, интересен еще один факт, еще до активной фазы войны именно Швец сделал "громкий" вброс в украинское инфопространство, что якобы председатель ОП Андрей Ермак вроде бы является агентом российского ГРУ, который является "ушами и глазами москвы" и якобы организовывал вербовочные встречи Зеленского. и близкого путинского соратника Патрушева в Омане. И в лучших традициях пропаганды кремля о fail state дискредитировал Украину в глазах западного истеблишмента, всячески унижая Зеленского и украинскую власть.

Сейчас Швец окончательно слетел с катушек?

В последнее время Швец откровенно уже не скрывает своей антиукраинской риторики и ИПСО против украинской власти, подыгрывая "шатунам" кремля и де-факто легализуя в информационном пространстве Украины и Запада разнообразные фейки о "раздоре" между Зеленским и военным командованием, о слабости украинской власти, очередном предательстве на фронтах и т.д. Вброс об "отстранении Залужного" и конфликтах в украинских властях — яркое доказательство информационной диверсии Швеца и его кураторов из кремля. Кому же такая пропаганда и фейки выгодны, как не кремлю и путину?!

В связи с этим возникает несколько логичный, но риторический вопрос: Если Швец такой ярый антипутинист и угроза ФСБ, почему кремль его до сих пор оставил живым? Ведь других своих оппонентов-критиков и бывших спецслужащих-предателей москва убирала: Политковская, Литвиненко, Магнитский, Немцов, Березовский, Скрипаль и многие другие.

Напомним, ранее эксперты OpsLens заявляли, что если бы Швец не был профессиональным шпионом, прошедшим обучение в КГБ, "его беспорядочный рассказ можно было бы легко считать бесцельными теориями заговора, нацеленными только на получение просмотров и кликов".

"Но весь его подход пахнет тактикой КГБ, отработанной за века, чтобы убить клин между союзниками. Почему это так важно для него, особенно сейчас? Чьим интересам служат эти усилия? Чьим интересам является Юрий Швец? Настал час ответить на этот вопрос", — замечали аналитики.

По нашей оценке, Швец — откровенный рупор кремля, которому отведена роль некоего "западного Горкина", которому позволили осторожно критиковать путина, но сеять нарративы России и играть против Украины, распространяя фейки и прокремлевские ИПСО.