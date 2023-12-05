Помощь будет нужна многим: врачи Харьковщины при содействии БФ "Крона" и правительства Японии овладевают новыми знаниями реабилитации

Сегодня, и в будущем в реабилитационной помощи будут нуждаться гораздо больше людей, чем до войны

Харьковская область с начала полномасштабной войны находится на передовой. На врачей общин и поселков, находящихся неподалеку от линии фронта, приходится большая нагрузка. В общинах преимущественно остаются маломобильные люди, люди с инвалидностью, пожилые люди. Вдобавок тысячи переселенцев, среди которых сотни с хроническими болезнями.

Несмотря на войну, многие врачи прифронтовых территорий остаются в общинах и продолжают оказывать медицинскую помощь своим пациентам. Даже овладевают новыми знаниями и внедряют новые методы лечения и реабилитации.

Так, врачи Близнюковской центральной районной больницы Харьковской области при поддержке Всеукраинского благотворительного фонда "Крона", ПРООН в Украине и Правительства Японии проходят обучение и расширяют возможности реабилитационной помощи в общине.

О вызовах, возникающих перед прифронтовыми врачами и потребностях людей в восстановлении, говорим с заместителем генерального директора по экономическим вопросам Близнюковской ЦРБ Николаем Грушаком, заведующей реабилитационным отделением Оксаной Хливной и с координатором программ благотворительного фонда "Крона" Ларисой Сидельник.

Еще война не закончилась, а мы уже понимаем, что и сегодня, и в будущем в реабилитационной помощи будут нуждаться гораздо больше людей, чем до войны. Качественная реабилитация должна быть максимально доступна каждому пациенту. И речь идет не только о военных, раненых, но и о гражданском населении. В связи с войной участились случаи травм, инсультов, инфарктов и других заболеваний нервной системы. По данным Минздрава, только за 2023 год количество инсультов увеличилось на 16%. И прогнозы медиков – тревожные. Ожидают, что за время войны инсульт помолодеет на 10-15 лет.

— Господин Николай, как изменилась работа вашей больницы и потребности населения в медицинской помощи с начала войны?

— (Николай Грушак) В первую очередь хочу сказать, что с самого начала полномасштабного вторжения ни один врач нашего учреждения не оставил свое место работы. Никто не уехал, все остались работать. С 22 февраля 2022 года нагрузка на больницу возрастает каждый день. Мы граничим с Днепропетровской и Донецкой областями. К нам едут с оккупированных территорий Донбасса, Харьковщины. В нашей общине более 6000 официально зарегистрированных переселенцев. Эта цифра равна количеству жителей Близнюковской общины до войны.

— То есть, по количеству жителей сегодня, можно предположить, что и нагрузка на больницу выросла минимум в два раза. Ваша больница единственная в общине, которая занимается реабилитацией больных. Вы развивали это направление и до войны?

- (Николай Грушак) Да, и до войны у нас было реабилитационное отделение. Но вы правы, если сравнивать потребность "до" и "после", то она увеличилась на 200 процентов. В связи с войной возросло количество и инсультов, и инфарктов, и заболеваний центральной и периферической нервной системы. В первый раз мы столкнулись с минно-взрывными травмами.

- Как справляетесь?

— (Николай Грушак) Новые вызовы нуждаются в новых знаниях, опыте. Реабилитация – это длительный и многогранный процесс. Нужно не только восстановить навыки движения человека, но возможно с нуля научить говорить, садиться, держать ложку, одеваться, и еще дальше – способность полноценно работать и отдыхать. Здесь нужны разные специалисты, работающие на один результат – физические терапевты, эрготерапевты, психологи.

Наши врачи постоянно ищут возможность учиться. Где-то курсы, где-то вебинары, где-то новые публикации. Поэтому с благодарностью воспринимаем любую возможность научиться чему-то новому. Из последней такой возможности – это участие в проекте "Повышение возможностей реабилитации и доступности учреждений здравоохранения в общинах Харьковской области", который внедряет благотворительный фонд "Крона" при содействии ПРООН в Украине и финансовой поддержки правительства Японии.

— Расскажите об участии в проекте поподробнее. Как это изменит возможности врачей и пациентов?

— (Оксана Хливна) Во первых, в рамках проекта мы получили современное оборудование: систему подвесной слинг-терапии, вертикализатор, тренажер для рук и ног, аппарат для комплексной электро- и ультразвуковой терапии. Обустроили входы в больницу и поликлинику двумя электрическими подъемниками для людей, пользующихся инвалидной коляской.

Во-вторых, мы изучили опыт коллег, посетили реабилитационные отделения в больницах Днепра и Киева. Получили много ответов на вопросы, увидели, как работает мультидисциплинарная реабилитационная команда и каждый специалист в отдельности. Как мотивируют пациентов, родственников, общаются между собой, как сотрудничают с другими службами в обществе. Для нас это очень полезный опыт.

— Как, по вашему мнению, изменились акценты в реабилитации в последнее время?

— (Оксана Хливна) Современная реабилитация – это умение специалистов оценить и понять особенности организма конкретного человека, степень его проблемы, потенциал для восстановления. Руководствуясь этой информацией, реабилитологи ставят совершенно понятные и достижимые цели для восстановления повседневного функционирования человека в быту, на работе. Они мотивируют пациента к восстановлению и производят только те вмешательства, которые принесут желаемый результат. Это индивидуально для каждого, где огромную роль играют физические и эрготерапевты, психологи. Как раз участие в проекте помогло нашей команде полноценно ввести такой подход в реабилитации.

-А кто такой эрготерапевт?

— (Оксана Хливна) Это специалист, помогающий человеку с определенными функциональными нарушениями восстановить базовые навыки самообслуживания или научить заново. Например, если человек потерял правую руку, научить выполнять привычные бытовые действия левой рукой. Иногда даже приспособить бытовые предметы для конкретного пациента. Эрготерапевт также анализирует окружение человека, то как он жил до болезни, обучает близких людей уходу на дому, чтобы как можно лучше помочь ему адаптироваться после выписки из больницы.

Кстати, после визита к коллегам из Днепра, мы сразу оборудовали кабинет эрготерапевта в нашей больнице.

А сколько людей на сегодняшний день нуждается в реабилитации в вашей общине?

(Николай Грушак.) Наше реабилитационное отделение имеет 25 стационарных койко-мест. Очередь из пациентов на несколько месяцев вперед. Благодаря новому оборудованию, знаниям, полученным специалистами нашего отделения, мы расширили команду и более эффективно организовали реабилитационное пространство. Мечтаем и планируем увеличить количество стационарных койко-мест и принимать на реабилитацию больше людей амбулаторно. В общем, сможем достичь лучших результатов для каждого пациента в более короткие сроки.

Лариса, вопрос к вам, в чем важность этого проекта? Почему для помощи вы выбрали именно Харьковскую область?

(Лариса Сидельник) Наш фонд всегда стремится поддержать те сферы медицины, где есть большая потребность и значительный потенциал команды. Харьковская область – одна из наиболее заселенных областей Украины. А с начала вторжения РФ еще одна из самых пострадавших. Многие города и поселки Харьковщины приняли переселенцев с оккупированных территорий и городов, где ведутся бои. Здесь много людей после ранений. Некоторые больницы Харьковщины, такие как Близнюковская, взяли на себя функции медучреждений, которые были разрушены или разграблені во время временной оккупации.

Потребность в медицинской помощи и реабилитации здесь очень высока. И будет расти все больше, пока идет война. Наша миссия в тылу – сохранить и восстановить каждого, кто потерял какие-то функции при разных обстоятельствах. Потому что люди это наш основной фонд, ценность – это страна. В прошлом году Фонд "Крона" приобрел оборудование для хирургического отделения Близнецовской больницы: функциональные койки, стерилизаторы, камеры для хранения стерильного инструмента. Мы видели результат и ответственность той помощи, которую передали. Мы видим, как изменились больницы, условия для пациента, мотивация работников. А они действительно мотивированы, дружны, профессиональны. Я, честно, люблю команду этих девушек и парней и уважаю за преданность работе. Такой потенциал медиков в районной больнице не часто встретишь. При определенной поддержке доноров они могут предоставлять качественные услуги всем нуждающимся не хуже крупных центральных учреждений здравоохранения. Вдохновляет и то, что Близнюковская община прилагает большие усилия, чтобы не только сохранить медицинские услуги, но и расширить их возможности, привлечь и поддержать медицинский персонал.

Поэтому мы решили реализовать проект по усилению реабилитации в двух общинах Харьковской области.

Для справки:

Проект "Повышение возможностей реабилитации и доступности учреждений здравоохранения в общинах Харьковской области" реализовал БФ "Крона" при поддержке ПРООН в рамках проекта "Содействие безопасности людей в Украине путем реагирования на многомерный кризис, вызванный войной" при финансовой поддержке правительства Японии.